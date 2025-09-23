Le informazioni sulla diretta Juventus U23 Torres, situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

Diretta Juventus U23 Torres (risultato 0-0): si comincia!

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Juventus U23 Torres, una delle sfide più interessanti dal punto di vista matematico del match, sarà molto utile infatti vedere i dati per capire chi tra queste due compagini può o meno avere il favore dei numeri dalla propria parte. Perciò dedichiamoci in questo aggiornamento proprio all’analisi statistica. La seconda squadra bianconera si distingue per un gioco tecnico e verticale: 56% di possesso medio, 1,7 xG prodotti e circa 15 tiri totali a partita (di cui 5 nello specchio).

È una formazione giovane che corre molto – oltre 110 km di media a gara – ma paga a volte l’inesperienza, con 1,3 gol subiti a incontro. La Torres è invece una delle difese più organizzate del girone, con appena 0,8 gol concessi di media e un’alta percentuale di duelli vinti (circa 55%). In attacco non brilla nei numeri – solo 3,5 tiri nello specchio per partita – ma è estremamente concreta. Adesso via al commento live della diretta di Juventus U23 Torres, il fischio di inizio sta per cominciare e noi non vogliamo perderlo. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Juventus U23 Torres: come vedere la partita

La diretta Juventus U23 Torres sarà giocata allo Stadio Giuseppe Moccagatta e come tutte le sfide della competizione potrà essere vista anche da casa ma solo per i clienti che hanno sottoscritto un abbonamento ai servizi di Sky Sport che sui suoi canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 255) trasmetterà la sfida, per lo streaming invece le piattaforme di riferimento sono SkyGo e NowTv.

Juventus U23 Torres: bianconeri cercano continuità di risultati

Tra le partite che apriranno la sesta giornata del girone B di Serie C, che si terrà in questo turno infrasettimanale, c’è la diretta Juventus U23 Torres in programma per le 18.30 e che vedrà sfidarsi due squadre che lo scorso anno hanno avuto delle buone stagioni ma che in questo inizio di campionato hanno vissuto diverse situazioni, i bianconeri infatti sono riusciti a mettere insieme una serie di risultati positivi che gli hanno permesso di raggiungere una posizione nella zona playoff, anche se è solo l’inizio del campionato, e a vincere 2-3 in casa del Pineto.

Per i sardi invece dopo la stagione conclusa nei primi posti, quella attuale è iniziata male e non sembra star proseguendo meglio visto il pareggio 1-1 con la Ternana e che con soli 5 punti sono ora al ridosso della zona playout che anche se non è pericolosa in questo momento dell’anno può sempre rischiare di diventarlo.

Juventus U23 Torres: probabili protagonisti della sfida

Per la diretta Juventus U23 Torres i due allenatori dovrebbero avere approcci differenti con la conferma degli stessi undici per Massimo Brambilla, mentre Michele Pazienza potrebbe apportare alcune modifiche, i bianconeri quindi si schiereranno con un 3-4-3 con Mangiapoco tra i pali, Felipe, Scaglia e Turicchia come difensori centrali, Turco e Puczka sulle fasce e in mezzo al campo Owusu e Faticanti, davanti tridente formato da Deme e Cudrig come esterni e Okoro punta centrale. I sardi invece scenderanno in campo con il 3-4-2-1 nel quale però giocheranno Petriccione, Mercadante, Idda e Fabriani, Nunziatini, Brentan, Sala e Zecca, Lunghi e Diakite, e Musso.

Diretta Juventus U23 Torres: possibile esito finale

Per chi è interessato alle scommesse ecco i valori che Sisal assegna ai possibili risultati che alla fine dei 90 minuti della diretta Juventus U23 Torres si potrebbero vedere, quello che è considerato più probabile per la situazione che vivono le due squadre è la vittoria dei bianconeri che infatti è valutata a 1.90. La vittoria dei sardi invece è considerata molto più difficile, 3.40, quasi alla pari del pareggio comunque considerato poco probabile perché inutile per gli ospiti e infatti ha una quotazione di 3.30, la gara però potrebbe vedere anche qualche gol da entrambi i lati vista la difficoltà di entrambe di mantenere la porta inviolata.