Diretta Juventus U23 Trento/ Streaming video tv: bianconeri favoriti (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 TRENTO: JUVE FAVORITA!

La diretta di Juventus U23 Trento, valida per la prima giornata del campionato di Serie C Girone A, è in programma quest’oggi a partire dalle 17.30. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Il turno d’esordio della competizione si sarebbe originariamente dovuto disputare alla fine di agosto, ma a causa della questione relativa alla concessione delle licenze a Campobasso e Teramo il calendario ha subito uno slittamento fino ad ora.

Le due squadre adesso puntano a ottenere sul campo punti preziosi per un inizio ottimale del campionato. La Juventus U23 lo scorso anno ha tentato di ottenere la promozione tramite la lotteria dei play-off, venendo eliminata ai quarti di finale dal Padova. Il Trento al contrario ha dovuto affrontare i play-out per guadagnarsi la permanenza nella categoria: in questa occasione ha fatto fuori il Giana Erminio.

JUVENTUS U23 TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Juventus U23 Trento, valida per la prima giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Juventus U23 Trento esclusivamente in streaming video attraverso la piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

JUVENTUS U23 TRENTO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Trento, gara che si disputerà oggi pomeriggio, svelano quella che potrebbe essere la veste tattica delle due squadre in vista del campionato. Cominciamo con i padroni di casa, affidati alla guida tecnica di mister Massimo Brambilla. Questa la possibile formazione dei bianconeri: Garofani, Barbieri, Mulazzi, Barranechea, Nzouango Bikien, Stramaccioni, Iocolano, Sersanti, Pecorino, Compagnon, Sekulov.

Veniamo ora alla compagine ospite, affidata quest’anno alla guida tecnica di Lorenzo D’Anna. I trentini scenderanno in campo, con ogni probabilità, con questa formazione al cospetto della Vecchia Signora: Marchegiani, Galazzini, Ferri, Simonti, Semprini, Cittadino, Osuji, Damian, Pasquato, Bocalon, Ianesi.

QUOTE JUVENTUS U23 TRENTO

Le quote della diretta Juventus U23 Trento, offerte dell’agenzia di scommesse Sisal, rivelano che in occasione della gara in programma nella prima giornata del campionato i bianconeri sono super favoriti. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è data infatti a 1.87. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 4.00. Il pari, con il segno X, è infine quotato a 3.25.











