Diretta/ Juventus U23 Trento (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA JUVENTUS U 23 TRENTO (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA!

Solo pochi istanti prima del fischio d’inizio della diretta tra Juventus U23 e Trento: nella trepidante attesa del via, pure approfittiamone per analizzare qualche dato importante, fin qui segnato da i due club. Graduatoria alla mano dopo tutto notiamo che i bianconeri sono pronti oggi ad affrontare il Trento con una classifica che li vede appena dentro zona promozione, come i trentini del resto: sarà quindi un match tra due squadre simili per cammino nel girone.

Dando pure un occhio da vicino a qualche statistica, apprendiamo che i bianconeri in casa hanno vinto quattro match ma ne hanno persi tre, uno solo il segno X in casa per un totale di otto reti fatte e altrettante subite. Il Trento fuori casa ha invece fatto appena peggio dei rivali: il club gialloblu ha segnato solo cinque gol prendendone dodici, con una serie di risultati che comprende una sola vittoria esterna, quattro pareggi e altrettante quattro sconfitte. Ora però torniamo al presente e diamo la parola al campo, via!

DIRETTA JUVENTUS U23 TRENTO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Trento è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

JUVENTUS U23 TRENTO: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta tra Juventus U23 e Trento, match che pure anche nella 18^ giornata della Serie C risulta del tutto inedito, almeno in occasioni ufficiali. Senza dunque uno storico a cui fare riferimento alla vigilia del fischio d’inizio, pure ci pare importante mettere comunque a confronto ora le due società, utilizzando le statistiche raccolte dal portale specializzato Transfermarkt. Realizziamo allora che il valore complessivo della rosa bianconera è di 12.38 milioni di euro e che la media a giocatore come valutazione sul mercato è di 427 mila euro.

Pure nello spogliatoio di Zauli il giocatore “più prezioso” rimane Marley Akè, il cui cartellino è stato recentemente valutato a 2.50 milioni di euro. Sono alti numeri invece per il Trento, la cui valutazione della rosa si aggira solo su i 2.91 milioni di euro: in media il cartellino di un giocatore gialloblu è stata data a 108 mila euro. Pure in aggiunta vediamo che tra le fila di Mister Parlato, spicca il profilo di Gabriele Marchegiani, il cui cartellino è stato quotato a 275 mila euro. (agg Michela Colombo)

JUVENTUS U23 TRENTO: IN EQUILIBRIO

Juventus U23 Trento, in diretta domenica 12 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Giovani bianconeri in crisi dopo una striscia di tre sconfitte consecutive che ha messo in discussione quando di buono fatto in precedenza dal gruppo allenato da Zauli. Tre ko di fila contro Virtus Verona, Padova e Renate che hanno fatto scivolare la Juve all’ottavo posto in classifica.

A una sola lunghezza dalla Juventus U23 c’è proprio il Trento, che a quota 20 punti ha agganciato la zona play off ma è reduce da un’occasione perduta, dal match interno contro il Seregno che avrebbe potuto migliorare ulteriormente la classifica e si è risolto invece con una sconfitta interna di misura, con la formazione allenata da Parlato comunque protagonista di un buon rendimento, considerando lo status da neopromossa.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Trento, match che andrà in scena al Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Israel; Leo, Ntenda, De Winter, Riccio; Palumbo, Miretti, Compagnon; Soulè, Brighenti, Cudrig. Risponderà il Trento allenato da Carmine Parlato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Chiesa, Dionisi, Carini, Trainotti, Simonti; Ruffo Luci, Gabriel Nunes Caporali; Pasquato; Belcastro, Chinellato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Juventus U23 Trento al Giuseppe Moccagatta di Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.75, mentre l’eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



