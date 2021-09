Diretta/ Juventus U23 Triestina streaming video: bianconeri in difficoltà (Serie C)

DIRETTA JUVENTUS U23 TRIESTINA: SFIDA INCERTA!

Juventus U23 Triestina, in diretta, mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 16.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria sarà una sfida valevole come recupero della seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Momento di difficoltà per i giovani bianconeri che domenica scorsa sono stati costretti ad arrendersi alla Pro Vercelli nel derby piemontese, perdendo 0-2 e continuando ad arrancare in campionato, nonostante il successo infrasettimanale il Coppa Italia avesse regalato un pizzico di continuità e di fiducia, col 3-2 inflitto ad un avversario di livello come la Feralpisalò.

Diretta/ Juventus U23 Pro Vercelli (risultato 0-2) streaming video tv: fine gara!

Se Atene piange Sparta non ride, visto che con l’ultima sconfitta in casa del Padova la Triestina ha dimostrato di essere ancora lontana da un rendimento in grado di proiettare gli alabardati verso l’alta classifica. Nelle prime tre partite di campionato solo due pareggi sono infatti arrivati per la squadra allenata da Cristian Bucchi, che non ha mai incontrato la Juventus U23 in campionato nella sua storia: nei precedenti tornei con i giovani bianconeri in organico le due squadre erano infatti sempre state inserite in gironi differenti.

Diretta/ Padova Triestina (risultato finale 2-0): dominio biancoscudato e primo posto

DIRETTA JUVENTUS U23 TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Triestina non è disponibile sulla tv satellitare per questo recupero di campionato, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 TRIESTINA

Le probabili formazioni di Juventus U23 Triestina, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per la Juventus U23, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Israel; Leo, De Winter, Stramaccioni, Anzolin; Miretti, Leone, Sersanti; Soulé, Cudrig, Aké. Risponderà la Triestina allenata da Cristian Bucchi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Offredi; Lopez, Volta, Ligi, Rapisarda; Crimi, Giorico, Angiulli; Procaccio, Di Massimo; Gomez.

DIRETTA/ Triestina Piacenza (risultato finale 2-2): pareggio con due gol allo scadere

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Moccagatta di Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA