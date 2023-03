Diretta Juventus U23 Vicenza/ Streaming video Rai, finale andata Coppa Italia Serie C

DIRETTA JUVENTUS U23 VICENZA: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Juventus U23 Vicenza, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 2 marzo 2023, sarà la finale d’andata della Coppa Italia di Serie C 2022-2023, che sarà assegnata naturalmente ai bianconeri oppure ai biancorossi al termine del match di ritorno, che sarà in programma a Vicenza martedì 11 aprile prossimo. Intanto però si gioca già la prima parte di questa finale e naturalmente la diretta di Juventus U23 Vicenza avrà anche il fascino di un palcoscenico nobilissimo come lo Stadium della prima squadra bianconera.

Dobbiamo dire che la scorsa giornata di campionato ha riservato delusioni ad entrambe le formazioni, perché la Juventus U23 ha perso contro l’ex fanalino di coda Triestina e adesso è davvero in bilico ai margini della zona playoff, mentre il Vicenza è scivolato in casa contro il SG City Nova e di conseguenza adesso è l’ultimo vagone del gruppo di testa che insegue il primo posto e la promozione diretta. Chissà, forse il pensiero della finale avrà influito: stasera vedremo chi starà meglio nella diretta di Juventus U23 Vicenza…

DIRETTA JUVENTUS U23 VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus U23 Vicenza sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, il canale numero 58 del telecomando. Inoltre, ci sarà anche la possibilità della diretta streaming video di Juventus U23 Vicenza, che sarà garantita per tutti naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 VICENZA

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Juventus U23 Vicenza. I giovani bianconeri di mister Massimo Brambilla potrebbero scendere in campo con il modulo 3-4-2-1 e questi possibili undici titolari: in porta Raina, protetto dalla difesa a tre formata da Riccio, Nzouango e Poli; a centrocampo ecco il quartetto formato da Mulazzi, Palumbo, Sersanti e Turicchia da destra a sinistra; infine, ecco Besaggio e Sekulov sulla trequarti, a supporto del centravanti Pecorino.

Il Vicenza di mister Francesco Modesto ha invece ben tre giocatori squalificati in difesa e quindi questo sarà un problema evidente nello speculare modulo 3-4-2-1 dei veneti, con Ierardi, Cappelletti e Ndiaye che dovrebbero quindi essere i tre titolari davanti al portiere Confente; ecco poi il quartetto di centrocampo che dovrebbe essere formato da Begic, Jimenez, Ronaldo e Greco da destra a sinistra, infine nel reparto offensivo del Vicenza schieriamo Della Morte e Stoppa come trequartista alle spalle del centravanti Ferrari.











