DIRETTA/ Juventus Udinese video streaming tv: alcuni precedenti hanno fatto la storia (12 febbraio 2024)

Si sta avvicinando il momento della diretta di Juventus Udinese: un derby bianconero che ha avuto parecchi episodi anche importanti nel corso della storia, basti pensare per esempio a quello che il 5 maggio 2002, allo stadio Friuli, aveva consegnato lo scudetto alla Juventus a segno con David Trezeguet e Alessandro Del Piero, mentre l’Inter che era in testa alla classifica affondava all’Olimpico contro la Lazio. La diretta di Juventus Udinese invece nel 2015 aveva segnato un punto negativo per la Vecchia Signora: prima giornata di campionato, vittoria friulana con la rete di Cyril Thereau e per la Juventus era stata la prima sconfitta casalinga di sempre all’esordio in Serie A.

Era però finita che Massimiliano Allegri aveva portato a casa comunque lo scudetto, che all’epoca era il quinto consecutivo per la Juventus che aveva ottenuto 15 vittorie consecutive e una striscia di imbattibilità addirittura di 28 gare; tra le partite contro l’Udinese si ricorda, nel primo anno di Antonio Conte come allenatore, uno 0-0 sotto la neve e poi altro ancora, adesso forse il contesto della partita è diverso ma sarà comunque interessante scoprire come andranno le cose sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium. (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS UDINESE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Udinese sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in particolare gli abbonati potranno riferirsi al canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) con l’alternativa della mobilità grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Come sempre poi, questa partita sarà visibile anche con il servizio di diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN che ha i diritti per mandare in onda l’intero campionato di calcio, e per accedere alla quale avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento. Lo stesso discorso va fatto per l’altro portale che garantisce questo servizio, vale a dire Now Tv.

JUVENTUS UDINESE: ALLEGRI PER RILANCIARSI!

Juventus Udinese, in diretta lunedì 12 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Le ambizioni di gloria della Juventus sembrano essere sfumate nelle ultime settimane, specialmente dopo la sconfitta nel derby d’Italia contro l’Inter la scorsa settimana, che ha visto i bianconeri scivolare a -4 dalla capolista con una partita in meno disputata. Adesso, la squadra di Massimiliano Allegri si prepara a giocare di fronte al proprio pubblico all’Allianz Stadium, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Empoli nell’ultima partita casalinga. Per rimanere in corsa per il titolo sarà fondamentale ritrovare subito la vittoria. Anche se Allegri dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic, avrà nuovamente a disposizione Federico Chiesa dal primo minuto.

Per l’Udinese, la nuova stagione si è rivelata estremamente complicata, trovandosi ora invischiata nella lotta per la salvezza con soli 19 punti conquistati dopo 23 giornate di Serie A. Senza vittorie nelle prime cinque partite del girone di ritorno, la squadra di Gabriele Cioffi sta attraversando un periodo di discontinuità nel proprio rendimento e dovrà cercare di invertire rapidamente questa tendenza negativa. Dopo lo 0-0 casalingo contro il Monza, la squadra friulana ha raccolto solo 2 punti nelle ultime cinque partite, sebbene abbia affrontato quattro squadre in lotta per un posto in Europa (Fiorentina, Atalanta, Milan e Lazio).

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Juventus Udinese, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Chiesa. Risponderà l’Udinese allenata da Gabriele Cioffi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

JUVENTUS UDINESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.42, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.25.











