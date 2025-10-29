Serie A, Diretta Juventus Udinese, streaming video tv: Brambilla, il tecnico dell'Under 23 dei piemontesi, guiderà la Vecchia Signora (29 ottobre 2025)

DIRETTA JUVENTUS UDINESE (RISULTATO FINALE 3-1): TRIPLICE FISCHIO

La Juventus torna alla vittoria battendo l’Udinese per 3-1, al termine di una gara combattuta e decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo chiuso sull’1-1 con i gol di Vlahovic su rigore e Zaniolo nel finale, la squadra di Allegri trova il guizzo vincente grazie alla determinazione e alla forza sulle palle inattive.

Il gol decisivo arriva al 67’, quando Federico Gatti si alza più in alto di tutti su un cross perfetto dalla destra e colpisce di testa con potenza, mandando il pallone all’angolino sinistro e battendo l’incolpevole Okoye, autore di una prova superlativa. Poco prima, lo stesso portiere dell’Udinese aveva compiuto un’altra parata straordinaria su un tiro al volo di Kalulu, diretto all’incrocio. Nonostante la spinta finale dei friulani, la Juventus controlla con ordine, chiude gli spazi e porta a casa tre punti importanti, frutto di compattezza e carattere. Si chiude poi con il rigore di Yildiz. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVENTUS UDINESE (RISULTATO LIVE 1-1): SPETTACOLO

Ripresa equilibrata e combattuta all’Allianz Stadium in questa diretta, con la Juventus che parte subito forte alla ricerca del nuovo vantaggio ma trova ancora un super Okoye sulla propria strada. Al 61’ è infatti Lois Openda a rendersi pericoloso con un tiro potente e ben indirizzato verso l’angolo sinistro, ma il portiere dell’Udinese si supera con un’altra grande parata, mantenendo il punteggio sull’1-1.

I bianconeri continuano a spingere soprattutto sulle corsie laterali: McKennie mette in area diversi cross interessanti, ma la difesa friulana è attenta e libera con precisione. L’Udinese, dopo aver sofferto nei primi minuti, prova a riorganizzarsi e il tecnico Runjaic inserisce forze fresche: dentro Bayo al posto di Zaniolo, autore del gol del pareggio, e Lovric per Piotrowski, per dare più equilibrio in mezzo al campo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVENTUS UDINESE (RISULTATO LIVE 1-1): INTERVALLO

Primo tempo ricco di emozioni all’Allianz Stadium, con Juventus e Udinese che vanno al riposo sull’1-1. I bianconeri di Allegri partono forte e trovano il vantaggio al 5’ grazie a Dusan Vlahovic, impeccabile dal dischetto con un rigore angolato che spiazza Okoye. La Juve domina per gran parte della frazione e sfiora più volte il raddoppio: prima con Kostic, che calcia un bolide dalla distanza neutralizzato da un grande intervento di Okoye, poi con lo stesso Vlahovic, fermato ancora dal portiere udinese con una parata prodigiosa.

Quando la Juventus sembra in pieno controllo, arriva però la doccia fredda nel recupero: Nicolò Zaniolo approfitta di un rimpallo al limite e, con un destro potente e preciso, batte Szczesny insaccando alla sinistra del portiere. L’Udinese chiude in crescendo e riapre una partita che la Juve sembrava poter indirizzare. Primo tempo equilibrato e intenso, con le due squadre sull’1-1 dopo 45 minuti di grande ritmo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVENTUS UDINESE (RISULTATO LIVE 1-0): SI INIZIA

Avvio subito intenso all’Allianz Stadium in questa diretta, con la Juventus che passa in vantaggio al 5’ grazie al rigore trasformato da Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo si presenta sul dischetto e con grande freddezza piazza il pallone nell’angolino basso di sinistra, spiazzando Okoye e firmando l’1-0.

Pochi minuti più tardi, lo stesso Vlahovic trova ancora la via del gol, ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo il controllo del VAR. La Juve, però, resta padrona del campo e continua a spingere con ritmo, rendendosi pericolosa anche con Openda, che calcia da buona posizione ma manda largo di poco. L’Udinese prova a reagire con Ehizibue, che cerca un filtrante interessante in area, ma la difesa bianconera chiude con attenzione. Buon approccio della Juventus, aggressiva e subito avanti nel punteggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVENTUS UDINESE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Arriva il momento della diretta di Juventus Udinese, questa volta da un punto di vista analitico con il nostro angolo delle statistiche per capire quali dati saranno fondamentali per capire chi porierà a casa il risultato. Sarà importante anche capire in che stato di forma arrivano le due squadre. La Juventus attraversa il momento più difficile della stagione: non segna da tre partite, non vince dal 13 settembre e arriva da una serie di 7 pareggi e 3 sconfitte.

La gestione è ora affidata a Brambilla, tecnico promosso dalla Next Gen, chiamato a ridare compattezza e idee a una squadra in calo.

I numeri raccontano il momento: 1,1 xG di media nelle ultime cinque gare, solo 7 tiri nello specchio complessivi e una preoccupante sterilità offensiva (appena 2 gol negli ultimi 540 minuti). In compenso, la fase difensiva tiene (1,0 xGA e solo 3,8 tiri concessi nello specchio a gara). L’Udinese si presenta in crescita: 1,6 xG, 1,4 xA e 12,8 recuperi palla nella metà campo avversaria, con il 39% dei gol segnati su palla inattiva. Sul piano fisico, equilibrio (10,5 km per giocatore a testa), ma più contrasti vinti dai friulani (56% contro 49%).

Detto questo via al commento live della diretta di Juventus Udinese, via! JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic. All. Massimo Brambilla. UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Kosta Runjaic. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA JUVENTUS UDINESE, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Juventus Udinese potrete tranquillamente farlo abbonandovi a DAZN, operazione che vi permetter anche di vedere la diretta streaming del match sull’applicazione di DAZN.

C’È BRAMBILLA IN PANCHINA

In una gara tutta bianconera, ci sarà un elemento su tutti che spiccherà di sicuro. La diretta Juventus Udinese infatti vedrà sulla panchina dei padroni di casa Massimo Brambilla in questo mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 18:30.

La Juventus ha esonerato Igor Tudor dopo l’ottava partita consecutiva senza vittorie in tutte le competizioni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata senza dubbio il ko dell’Olimpico con la Lazio targato Toma Basic.

L’Udinese è tornata a sorridere con la vittoria per 3-2 contro il Lecce, una gara fondamentale che ha messo a tacere un pessimo periodo composto da due sconfitte con Milan e Sassuolo più altrettanti pareggi contro Cagliari e Cremonese.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

La Juventus dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1. Tra i pali Di Gregorio, protetto dal terzetto Gatti, Rugani e Kelly. A centrocampo troveremo Kalulu, Thuram, Locatelli e Cambiaso con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic.

L’Udinese giocherà verosimilmente con il 3-5-2. In porta Okoye, difeso da Goglichidze, Kabasele e Solet. Agiranno come esterni Zanoli e Kamara con Ekkelenkamp, Karlstrom e Atta in mediana più Davis e Zaniolo davanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS UDINESE

Tra le due squadre, quella favorita è la Juventus a 1.48 contro l’Udinese a 8 e il pareggio a 4.10. Over 2.5 a 1.95, Under a 1.85.