DIRETTA JUVENTUS UDINESE, INCROCIO TRA BIANCONERI

Comincia domenica 18 maggio 2025 alle ore 20:45 la diretta Juventus Udinese. Presso l’Allianz Stadium di Torino la Vecchia Signora prosegue la sua rincorsa alla prossima edizione della Champions League essendo al momento in quarta posizione con sessantaquattro punti, al pari della Lazio. I biancocelesti sono però alle spalle dei bianconeri e devono vedersela con l’Inter che lotta ancora per lo Scudetto e così mister Tudor non può certo permettersi di sbagliare. L’incrocio con i capitolini di qualche giorno fa è terminato in equilibrio mantenendo invariata la graduatoria sebbene la Roma ed il Bologna meditino il sorpasso, con il Milan più defilato.

Probabili formazioni Juventus Udinese/ Quote: raffica di squalifiche (Serie A, oggi 18 maggio 2025)

Sulla strada della Juve c’è quest’oggi l’Udinese, al dodicesimo posto in campionato con quarantaquattro punti proprio come il Torino che sta davanti. La formazione guidata in panchina dal tecnico Runjaic arriva dalla sconfitta inattesa patita tra le mura amiche per mano del già retrocesso Monza. Gli ospiti bianconeri non vogliono però farsi più cogliere di sorpresa e faranno del loro meglio per evitare di finire dietro il Genoa entro l’ultimo turno del torneo.

DIRETTA/ Cagliari Udinese Primavera (risultato finale 4-0): splendido poker sardo! (17 maggio 2025)

DIRETTA JUVENTUS UDINESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ricordiamo che la diretta Juventus Udinese è disponibile a pagamento sulla piattaforma DAZN. Chi non andrà allo stadio potrà dunque vedere la partita in streaming accedendo all’applicazione. Si potrà seguire il match pure sul sito web.

DIRETTA JUVENTUS UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

I rumors suggeriscono un 3-4-2-1 con Di Gregorio, Gatti, Locatelli, Veiga, Alberto Costa, Douglas Luiz, McKennie, Weah, Yildiz, Nico Gonzalez e Kolo Muani in partenza come opzione scelta dal tecnico Tudor se ragioniamo in merito alle probabili formazioni della diretta Juventus Udinese. Gli infortuni e le squalifiche spingono invece il tecnico Runjaic verso l’impiego del modulo 3-5-1-1 con Okoye, Kristensen, Bijol, Solet, Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara, Ekkelenkamp e Davis invece per i suoi bianconeri.

DIRETTA/ Udinese Monza (risultato finale 1-2) video streaming tv: la decide Keita! (11 maggio 2025)

DIRETTA JUVENTUS UDINESE, LE QUOTE

Sembraessere già definito l’esito finale della diretta Juventus Udinese se guardiamo insieme le quote proposte dalle varie agenzie di scommesse sportive. I bookmakers come ad esempio Snai credono infatti fortemente nella vittoria della Vecchia Signora, tanto che l’1 non viene pagato oltre l’1.35. Il risultato più improbabile alla vigilia per questo match pare essere il trionfo dei friulani, quotato a ben 8.75, mentre ci sono decisamente più chances perchè la gara si concluda in parità, con l’x fissato a 4.75.