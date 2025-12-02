Diretta Juventus Udinese streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live dell’ottavo di Coppa Italia, oggi 2 dicembre 2025

DIRETTA JUVENTUS UDINESE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

A pochi minuti dal via alla diretta Juventus Udinese, questa sarà la quinta sfida in Coppa Italia nella storia, quindi nella competizione non ci sono molti precedenti. L’ultimo risaliva al 15 gennaio 2020 e fu un nettissimo 4-0 dei bianconeri piemontesi sempre negli ottavi di finale, mentre in passato troviamo anche un pareggio per 2-2 nel 1980 nella fase a gironi allora prevista dal regolamento e poi il secondo turno del 1991, su andata e ritorno, con pareggio per 0-0 a Udine e vittoria casalinga per 3-0 della Juventus al ritorno a Torino. Le ultime dieci partite invece sono state tutte in Serie A dal maggio 2021 in poi, con otto vittorie per la Juventus a fronte di un pareggio (2-2 a Udine il 22 agosto 2021).

C’è un solo successo per l’Udinese, anche se allo Stadium per 0-1 lunedì 12 febbraio 2024. Più in generale, i friulani hanno vinto appena quattordici partite ufficiali su 111 contro la Vecchia Signora, da questo punto di vista non ci dovrebbe essere partita nella diretta Juventus Udinese, ma fra pochissimo sarà il campo a parlare! JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Miretti, Koopmeiners, Cabal; McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Solet, Bertola; Ehizibue, Lovric, Zarraga, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Kosta Runjaic (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVENTUS UDINESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come al solito in Coppa Italia, la visione sarà in chiaro sulle reti Mediaset: appuntamento quindi per la diretta Juventus Udinese in tv su Italia 1, oppure tramite i servizi di Mediaset Infinity per la diretta streaming video.

JUVENTUS UDINESE: OTTAVO TUTTO BIANCONERO IN COPPA ITALIA

Entrano in scena anche le big negli ottavi di Coppa Italia, il primo appuntamento è con la diretta Juventus Udinese alle ore 21.00 di questa sera, martedì 2 dicembre 2025, con la partita secca in programma all’Allianz Stadium di Torino, infatti come orami tradizione è la migliore testa di serie a godere del fattore campo.

A questo proposito ricordiamo subito che, in caso di pareggio al triplice fischio finale, non si giocheranno i tempi supplementari ma si passerà immediatamente ai calci di rigore per decretare la squadra vincitrice, che poi ai quarti di finale sfiderà la vincente di Atalanta Genoa – ma se ne riparlerà fra oltre due mesi, a febbraio 2026.

Per la Juventus di Luciano Spalletti è un traguardo da non snobbare: in un periodo storico non così esaltante per la Vecchia Signora anche la Coppa Italia potrebbe aiutare a ricostruire una mentalità vincente, dopo la sfida in campionato contro il Cagliari ecco un altro appuntamento casalingo nel quale onorare al meglio il pronostico favorevole.

Nella diretta Juventus Udinese invece gli ospiti potranno mettere sul piatto tanta serenità: la vittoria a Parma ha rimesso i bianconeri friulani in una posizione di totale tranquillità e allora gli uomini di Kosta Runjaic potrebbero fare un pensierino alla Coppa Italia per cercare un’impresa da ricordare, non dovendo dare alla Serie A una priorità netta come è per tante altre squadre.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

Nelle probabili formazioni per la diretta Juventus Udinese, Luciano Spalletti potrebbe operare un ampio turnover. In porta in realtà ha giocato Perin in campionato, quindi potrebbe tornare Di Gregorio, così come in difesa si potrebbe rivedere Gatti. A destra dovrebbe giocare Cabal, in mezzala campo invece potrebbe partire titolare Miretti e soprattutto potrebbe cambiare tutto nel reparto offensivo, dove potrebbero esserci quattro candidati – cioè Zhegrova, Adzic, Openda e David – per tre maglie a disposizione dall’inizio.

Abbiamo accennato al fatto che Kosta Runjaic potrebbe fare un pensierino alla Coppa Italia, i friulani potrebbero quindi proporre un turnover moderato. Sava potrebbe giocare al posto di Okoye in porta, i ritocchi nel 3-5-2 però potrebbero essere minimi, ad esempio a destra spazio per Ehizibue e nella folta mediana a cinque per Ekkelenkamp e uno tra Lovric e Zarraga, mentre in attacco sarà soprattutto Bravo a insidiare la coppia formata da Zaniolo e Davis, ma non ci aspettiamo rivoluzioni.

PRONOSTICO E QUOTE

Praticamente a senso unico il pronostico sulla diretta Juventus Udinese per le quote Snai, infatti il segno 1 è nettamente favorito a 1,35, mentre già un pareggio raggiungerebbe la quotazione di 4,75 ed infine un colpo esterno dell’Udinese varrebbe 8,00 volte la posta.