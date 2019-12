Diretta Juventus Udinese/ Streaming video tv: riscatto per Sarri? (Serie A)

Juventus Udinese, partita diretta dal signor Fabrizio Pasqua, va in scena alle ore 15:00 di domenica 15 dicembre: all’Allianz Stadium si gioca per la 16^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, una sorta di “derby” bianconero (che si ripeterà agli ottavi di Coppa Italia tra un mese) con i padroni di casa che hanno assoluto bisogno di riscattare la magra figura delle ultime due gare del torneo, in cui hanno raccolto appena un punto scivolando a 2 lunghezze dall’Inter. Mercoledì sera la squadra di Maurizio Sarri ha chiuso con un’altra vittoria il girone di Champions League, recuperando se non altro certezze e un po’ di ritmo da parte di alcuni giocatori; la Juventus non dovrà però commettere l’errore di sottovalutare un avversario che nell’ultimo turno ha fermato il Napoli e che sta mantenendo un certo margine sulla zona retrocessione, non essendo ancora al sicuro ma certamente con una situazione attualmente non drammatica. Vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, leggendone le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Juventus Udinese.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Udinese verrà trasmessa su Sky Sport Serie A, canale al numero 202 del decoder: solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno quindi seguire questa partita di Serie A, eventualmente sfruttando (qualora impossibilitati a mettersi davanti al televisore) il servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

Squalificati Cuadrado e Pjanic, in Juventus Udinese potrebbe arrivare il momento di Danilo e Emre Can: da valutare la doppia opzione a centrocampo dove Sarri potrebbe arretrare Bernardeschi sulla mezzala (con il tedesco playmaker e Matuidi interno sul centrosinistra) oppure lanciare Rabiot con il carrarino regolarmente trequartista. Possibile che a vincere sia questa seconda opzione, con Dybala o Higuain ad affiancare Cristiano Ronaldo; Danilo invece giocherà come terzino destro con Alex Sandro a sinistra, rispetto alla BayArena tornano titolari anche il portiere Szczesny e i due centrali difensivi Bonucci e De Ligt. Nell’Udinese potrebbe recuperare Sema, ma in questo momento sono Ter Avest e Stryger Larsen i favoriti per correre sulle fasce laterali. L’ex di giornata Mandragora comanderà il centrocampo, Seko Fofana e De Paul dovrebbero essere i due interni mentre nel reparto offensivo paiono esserci pochi dubbi sulla titolarità di Lasagna e Okaka, il che naturalmente spinge in panchina Nestorovski. Davanti al portiere argentino Musso avremo la consueta difesa a tre: la comanda Troost-Ekong, ai suoi lati dovrebbero esserci De Maio e Nuytinck.

QUOTE E PRONOSTICO

Padroni di casa nettamente favoriti dall’agenzia di scommesse Snai, che ha quotato Juventus Udinese assegnando un valore di 1,25 volte la somma messa sul piatto all’eventualità della vittoria interna (segno 1), mentre già con l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, siamo ad un valore di 5,75 volte la puntata e il segno 2 per il successo dei friulani vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 13,00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



