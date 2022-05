DIRETTA/ Juventus Venezia video streaming tv: la prima di sempre all’Allianz Stadium

DIRETTA JUVENTUS VENEZIA: I TESTA A TESTA

I precedenti di Juventus Venezia ci conducono anche a un’epoca storica in cui i lagunari erano in Serie A nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, mentre in epoca recente le sfide sono minori; possiamo per esempio ricordare che in Serie A ne abbiamo 7, ma a parte le prime due c’è uno stacco temporale di 19 anni tra un 2-1 bianconero al Penzo e il pareggio per 1-1 andato in scena lo scorso dicembre. Il 4-0 che aveva stappato il campionato 2001-2002, quello del 5 maggio e lo scudetto vinto in rimonta ai danni dell’Inter, rimane l’ultimo successo casalingo della Juventus ed eravamo naturalmente al Delle Alpi (Juventus Venezia si gioca per la prima volta all’Allianz Stadium), a decidere erano state le doppiette di David Trezeguet e Alessandro Del Piero, nomi d’eccezione.

Il Venezia ha mai battuto la Juventus? Lo ha fatto: per l’ultima volta con un 4-3 interno nel secondo turno della Coppa Italia 1993-1994, poi in altre due occasioni ma mai a Torino. Possiamo ricordare il primo storico successo lagunare nei confronti della Vecchia Signora, datato marzo 1942: a inaugurare il tabellino dei marcatori era stato un certo Valentino Mazzola e il raddoppio lo aveva firmato Lino Begnini, di lì a poco Mazzola sarebbe stato acquistato dal Torino insieme a Ezio Loik iniziando la sua personale leggenda, e quella della squadra granata. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Juventus e Venezia? La diretta Juventus Venezia si potrà vedere su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet. La gara di campionato, lunch match della domenica, si potrà però seguire anche su Sky. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

JUVENTUS VENEZIA: OSPITI CONDANNATI

Juventus Venezia, in diretta domenica 1 maggio 2022 alle ore 12.30 presso l’Allianz Stadium di Torino sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Lagunari disperati dopo gli ultimi risultati che hanno ormai appeso a un filo le speranze di salvezza del Venezia. Pesa comunque la pesante striscia di otto sconfitte consecutive che ha portato il Venezia all’ultimo posto in classifica e all’esonero del tecnico Paolo Zanetti, ora sostituito da Soncin.

La Juventus cerca il match point nella corsa alla prossima Champions League dopo la fondamentale vittoria di Sassuolo, che ha permesso ai bianconeri di staccare di 8 punti la Roma quinta. Nel match d’andata il Venezia era riuscito a fermare la Juventus sul pari allo stadio Penzo, al gol di Morata per il vantaggio bianconero rispose Aramu con il risultato fissato sull’1-1.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Venezia, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Kean; Vlahovic. Risponderà il Venezia allenato da Andrea Soncin con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.50, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 15.00.











