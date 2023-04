Diretta Juventus Verona/ Streaming video tv: facile per Allegri? (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS VERONA: PARITA SENZA STORIA…

Juventus Verona, in diretta naturalmente dall’Allianz Stadium di Torino, si giocherà alle ore 20.45 di questa sera, sabato 1° aprile 2023, come anticipo di prima serata per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che gli orizzonti sono molto diversi nella diretta di Juventus Verona. Per i bianconeri l’obiettivo è quello di salire sempre più alto in attesa di capire che cosa sarà della penalizzazione: prima della sosta erano arrivate per Massimiliano Allegri due vittorie consecutive, anche se entrambe favorite da episodi arbitrali a dir poco molto dubbi, adesso naturalmente si cerca la continuità.

Per il Verona il discorso è fatalmente diverso, prima della sosta era arrivata una sconfitta contro la Sampdoria che rischia di pesare come un macigno sulle speranze di salvezza dei gialloblù, tornate in calo dopo un periodo più favorevole. Adesso quindi non si possono più fare calcoli, l’unico dovere dell’Hellas sarà quello di cercare punti anche nelle partite sulla carta impossibili o quasi. Non ci resta allora altro da fare se non scoprire se il pronostico verrà confermato o meno nella diretta di Juventus Verona…

JUVENTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Juventus Verona sarà una delle tre che per questa giornata di Serie A sono trasmesse sui canali di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Juventus Verona grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite dell’intero campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA

Andiamo adesso ad esaminare quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Juventus Verona. Modulo 3-5-2 per i bianconeri di Massimiliano Allegri, che dovrebbero scendere in campo con Danilo, Bremer e Alex Sandro nella difesa a tre davanti a Szczesny; centrocampo ecco Locatelli in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali Fagioli e Miretti, mentre sulle fasce potrebbe profilarsi un ballottaggio Cuadrado-De Sciglio a destra, mentre a sinistra dovrebbe giocare Kostic, che però è in dubbio, quindi attenzione all’avanzamento di Alex Sandro, con inserimento di Gatti in difesa. Infine, saranno Vlahovic e Di Maria a formare la coppia d’attacco bianconera.

La replica degli ospiti dell’Hellas Verona potrebbe invece concretizzarsi nel modulo 3-4-2-1 con Montipò in porta, protetto dalla retroguardia a tre formata da Dawidowicz, Hien e Magnani. A centrocampo ecco Faraoni come esterno destro, Duda e Tameze nella coppia mediana ed infine uno tra Doig (favorito) e Depaoli a sinistra. I dubbi tuttavia si concentrano sulla trequarti scaligera, dove Braaf, Lazovic, Lasagna e Verdi sono in quattro per due posti alle spalle del centravanti Gaich, perno offensivo della manovra del Verona.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico sulla diretta di Juventus Verona secondo le quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa bianconeri partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,42, mentre poi si sale a quota 4,25 già in caso di segno X per il pareggio e fino a 8,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Verona a vincere oggi.

