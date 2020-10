Diretta Juventus Verona/ Streaming video tv: Morata decisivo? (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS VERONA: PIRLO NON VUOLE FERMARSI!

Juventus Verona, diretta dall’arbitro Pasqua all’Allianz Stadium, è il posticipo delle ore 20.45 che chiuderà il programma domenicale della quinta giornata di Serie A. Una curiosità legata alla diretta di Juventus Verona è che si affrontano le due squadre che hanno vinto 3-0 a tavolino una partita in questo primo scorcio della Serie A. Per i bianconeri il bilancio in campionato non è proprio esaltante, con una vittoria e due pareggi “sul campo” compreso quello di settimana scorsa a Crotone, però magari il bel successo in Champions League potrebbe valere la svolta anche in Italia, dove per il momento la Juventus è stranamente costretta ad inseguire – e chissà che cosa sarebbe successo contro il Napoli… Il Verona invece arriva dal pareggio contro il Genoa che tutto sommanto lascia l’Hellas a una sola lunghezza di distanza dalla Juventus in classifica: per i gialloblù l’obiettivo è un campionato tranquillo e magari qualche soddisfazione in più come nella scorsa stagione. Un bel risultato potrà arrivare già stasera?

DIRETTA JUVENTUS VERONA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Verona sarà garantita da Sky su ben tre canali della piattaforma satellitare: Sky Sport 201, 202 e 251. Ampia copertura dunque per gli abbonati, i quali per seguire Juventus Verona potranno avvalersi questa sera anche della diretta streaming video che sarà garantita loro come sempre tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA

Vediamo adesso che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Juventus Verona. Nei bianconeri ci dovrebbe essere il 3-4-1-2 con l’ottimo Morata di questi ultimi giorni e Dybala assistiti da Kulusevski nei panni del trequartista, mentre a centrocampo dovremmo vedere la coppia centrale Bentancur-Arthur, con Cuadrado esterno destro e un possibile ballottaggio a sinistra tra Frabotta e Bernardeschi. Proseguendo a ritroso, ecco infine in difesa il terzetto formato da Danilo, Bonucci e Demiral davanti al portiere Szczesny. La replica del Verona dovrebbe prevedere un quasi speculare 3-4-2-1: Lovato, Ceccherini ed Empereur nella retroguardia a tre davanti al portiere Silvestri; esterni Faraoni a destra e Lazovic a sinistra; nel cuore della mediana Vieira e Ilic; i dubbi di mister Juric sono tutti in attacco, con Tameze, Zaccagni e Colley per due posti sulla trequarti e il ballottaggio Di Carmine-Favilli come prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Juventus Verona secondo le quote indicate dall’agenzia Snai. I bianconeri partono logicamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,35, mentre poi si sale già di pareccio per il pareggio, con il segno X infatti indicato a 5,00. Infine, una vittoria del Verona varrebbe ben 8,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA