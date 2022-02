DIRETTA/ Juventus Verona video streaming tv: Hellas imbattuto negli ultimi 4 incroci

DIRETTA JUVENTUS VERONA: I TESTA A TESTA

Interessanti sono i precedenti che introducono la diretta di Juventus Verona. Nelle ultime quattro sfide di Serie A gli scaligeri sono imbattuti, in grado di vincere due volte e di pareggiare in altre due occasioni. C’è da dire però che la Juve non ha mai perso in casa contro l’Hellas: sono 30 i precedenti con 25 vittorie bianconere e 5 pareggi. L’anno scorso a Torino il match terminò 1-1. Dopo il gol annullato a Morata per fuorigioco con intervento del Var gli ospiti passavano in vantaggio grazie all’ex di turno Favilli.

Probabili formazioni Juventus Verona/ Quote, il debutto di Vlahovic (Serie A)

Il pari lo siglava a 12 dalla fine Kulusevski entrato da poco in campo per Bernardeschi. La Juventus non vince in casa contro gli scaligeri dalla rimonta del settembre 2019. Gli ospiti in quel caso avevano prima sbagliato un rigore con Di Carmine e poi trovato il vantaggio grazie a Veloso. Il pari però lo siglava il gallese Ramsey alla mezz’ora. Nella ripresa Ronaldo regalava tre punti ai suoi con Kumbulla che al minuto 94 si meritava il doppio giallo e dunque l’espulsione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA/ Diretta tv: Vlahovic c'è, Simeone squalificato

DIRETTA JUVENTUS VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Juventus Verona di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

Diretta/ Verona Atalanta Primavera (risultato finale 3-3): pareggio show in Veneto!

JUVENTUS VERONA: LA MARCIA IN PIÙ DEI NUOVI ACQUISTI!

Juventus Verona, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Rincorsa Champions per i bianconeri che sono pronti a schierare Dusan Vlahovic come punta di diamante dell’attacco. Investimenti sul mercato che lasciano presagire la voglia della formazione allenata da Max Allegri di recuperare terreno almeno in chiave quarto posto, con una buona continuità già ritrovata nel corso delle partite prima della sosta.

Il Verona si è dimostrato comunque un osso duro per tutti in questo campionato, reduce da una vittoria contro il Bologna prima della sosta e soprattutto capace di battere i bianconeri 2-1 nel match d’andata, confermando un ruolo da squadra rivelazione, quasi capace di proiettarsi in zona Europa. Bianconeri avvisati e fermati sull’1-1 anche nell’ultimo precedente disputato a Torino contro gli scaligeri, che hanno ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi negli ultimi 4 precedenti contro la Juve. Ultima vittoria bianconera datata 21 settembre 2019, 2-1 per la Juve all’Allianz Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Verona, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Arthur, Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Risponderà il Verona allenato da Igor Tudor con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Allianz Stadium di Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA