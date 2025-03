DIRETTA JUVENTUS VERONA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Juventus Verona metterà di fronte la crescita (almeno in campionato) della Vecchia Signora e l’imprevedibilità dell’Hellas. Thiago Motta può farsi forte delle ultime quattro vittorie consecutive che hanno decisamente avvicinato per la Juventus l’obiettivo della partecipazione alla prossima Champions League, anche se nel mentre i bianconeri sono stati buttati fuori dall’edizione in corso. In generale comunque il progetto sembra finalmente dare segnali di crescita, anche se evidentemente c’è ancora parecchia strada da fare. In casa contro il Verona dovrebbe essere l’occasione giusta.

I gialloblù scaligeri con 54 gol subiti sono la peggiore difesa del campionato, però con otto vittorie sono pure la squadra che ha ottenuto più successi nella seconda metà della classifica. Senza mezze misure: o becca batoste molto pesanti, oppure potrebbe dare fastidio. Chissà quale sarà la versione che vedremo fra pochissimo allo Stadium… JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; T. Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, D. Coppola, Valentini; Faraoni, Duda, Niasse, Tchatchoua; Suslov, Livramento; A. Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVENTUS VERONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono diverse modalità con cui poter seguire la diretta Juventus Verona visto che sarà a disposizione degli abbonati a Dazn così come per quelli di Sky e di Now. Guarda la gara in streaming sulle applicazioni, compresi Sky Go e Now Tv, oppure sintonizza il televisore su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

JUVENTUS VERONA, I BIANCONERI NON POSSONO RALLENTARE

E’ programmata per lunedì 3 marzo 2025 alle ore 20:45 la diretta Juventus Verona. Presso l’Allianz Stadium di Torino la Vecchia Signora è chiamata ad una vittoria importante per dimenticare l’eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta in settimana tra le mura amiche ad opera del meno quotato Empoli. Le critiche nei confronti dell’operato del tecnico Thiago Motta continuano a piovere incessantemente e l’allenatore italobrasiliano ha bisogno di proseguire la striscia di vittorie in campionato iniziata dopo il KO con il Napoli. La Juve punta quindi al quinto successo consecutivo in modo tale da difendere anche il quarto posto, ora occupato grazie ai quarantanove punti conquistati.

I problemi dell’Hellas Verona riguardano invece la zona retrocessione, distante appena cinque lunghezze. I veneti hanno recentemente vinto contro la Fiorentina al Bentegodi sovvertendo il pronostico della vigilia e raggiungendo quota ventisei nella classifica della Serie A, ripartendo dopo due sconfitte consecutive. Ora è obbligatorio continuare a fare risultato contro ogni avversario se si vuole davvero scongiurare il pericolo di rimanere attardati nella parte più bassa della graduatoria nonostante si debba affrontare una compagine di livello superiore.

JUVENTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Bisogna tenere conto anche delle tante assenze relative agli infortunati Bremer, Douglas Luiz, Savona, Milik, Cabal, Kalulu e Veiga nelle probabili formazioni della diretta Juventus Verona per la Vecchia Signora.

Si va dunque verso un 4-2-3-1 con Di Gregorio, Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, McKennie, Yildiz e Kolo Muani come scelta migliore da parte di mister Thiago Motta dall’inizio.

Il tecnico Paolo Zanetti non potrà invece schierare lo squalificato Ghilardi e gli indisponibili Frese, Harroui, Tengstedt e Serdar, puntando piuttosto su un 3-4-2-1 con Montipò, Valentini, Coppola, Ghilardi, Niasse, Tchatchoua, Duda, Bradaric, Kastanos, Suslov e Sarr.

DIRETTA JUVENTUS VERONA, LE QUOTE

I risultati più recenti non sembrano condizionare particolarmente le previsioni della diretta Juventus Verona in merito alle quote dei bookmakers. Le agenzie tengono infatti conto delle ultime uscite in maniera generale e dunque per esempio Snai vede favorita la compagine piemontese pagando l’1 ad appena 1.27.

I gialloblu paiono essere chiamati ad un’impresa praticamente impossibile con il 2 quotato addirittura a 10.00 e neanche il pareggio sembra essere un punteggio tanto semplice da ottenere con il segno x fissato appunto a 5.25.