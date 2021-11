Diretta Juventus Wolfsburg donne/ Streaming video tv: bivio in Champions League

DIRETTA JUVENTUS WOLFSBURG: PUNTI PESANTI IN PALIO

Juventus Wolfsburg donne, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino alle ore 21.00 di questa sera, martedì 9 novembre 2021, è la partita valida per la terza giornata del gruppo A della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di calcio femminile. La Champions femminile prevede per la prima volta una fase a gironi: con la diretta di Juventus Wolfsburg donne arriveremo dunque a metà di un cammino di sei giornate, come siamo abituati in campo maschile, con l’emozione di calcare il terreno dell’Allianz Stadium, che si apre anche alle donne per la Champions League.

Fiorentina attacca Chiesa "Ecco la Cagnotto"/ L'ex come la tuffatrice: video rimosso

La Juventus finora ha raccolto una bella vittoria per 0-3 in Svizzera sul campo del Servette, ma anche una sconfitta casalinga per 1-2 al cospetto del Chelsea. Potremmo dire tutto come previsto, il problema è che sulla carta anche il Wolfsburg potrebbe essere superiore alle bianconere, di conseguenza la Juventus deve cercare un risultato di prestigio perché altrimenti si allontanerà la possibilità di passare il turno, dal momento che avanzeranno le prime due del girone. Che cosa succederà quindi in Juventus Wolfsburg donne?

DIRETTA/ Juventus Fiorentina (risultato finale 1-0): decide Cuadrado!

DIRETTA JUVENTUS WOLFSBURG DONNE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Wolfsburg donne sarà più precisamente una diretta streaming video, dal momento che i diritti di trasmissione della Champions League femminile sono di DAZN, dunque questa partita sarà visibile con le stesse modalità valide ad esempio per ogni incontro di Serie A tramite la nota piattaforma streaming.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WOLFSBURG DONNE

Infine, proviamo a dire qualcosa anche circa le probabili formazioni di Juventus Wolfsburg donne in casa bianconera. Mister Joe Montemurro dovrebbe schierare la sua Juventus secondo il modulo 4-3-3 e in difesa davanti al portiere Peyraud-Magnin possiamo ipotizzare il quartetto formato da destra a sinistra da Hyyrynen, Gama, Lenzini e Nilden.

Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Quote, Vlahovic sfida Szczesny

La Juventus donne potrebbe poi proporci a centrocampo come titolari il terzetto in mediana formato da Rosucci, Pedersen e Cernoia; infine nel tridente d’attacco bianconero le tre maglie da titolare dovrebbero andare a Bonansea, Girelli e Hurtig, ipotizzando molte novità dopo il turnover effettuato in campionato contro la Sampdoria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA