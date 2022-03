Diretta Juventus Women Roma/ Streaming video tv: non c’è Hurtig (Serie A femminile)

DIRETTA JUVENTUS WOMEN ROMA: SFIDA SCUDETTO!

Nuovo appuntamento con la Serie A femminile, che nella 16esima giornata vedrà la sfida in diretta tra Juventus Women e Roma. Le due formazioni si trovano a soli 3 punti di distanza in classifica. Mentre le bianconere sono prime a 40 punti, le giallorosse seguono a 37. La squadra di Montemurro ha vinto 13 sfide su 15, collezionando poi un pareggio e una sconfitta. Per quella di Spugna, invece, 12 vittorie, un pareggio e due sconfitte. Bilanci importanti per le due formazioni, che nella sfida odierna si andranno a giocare la vetta: la gara, dunque, potrebbe dire tantissimo in ottica scudetto. Nell’ultimo turno di campionato, la Juventus ha perso a sorpresa contro l’Empoli: una sconfitta per 2 a 1 che ha dell’incredibile, visto che la squadra bianconera non perdeva da ben 54 gare. Un ko che arriva dopo quasi 3 anni e che ha lasciato l’amaro in bocca in casa Juve, ma anche tanta voglia di ripartire. L’occasione per farlo ci sarà già contro la Roma. All’andata, il match è finito 2 a 1 per Montemurro: riusciranno le Women a bissare il successo?

COME VEDERE JUVENTUS WOMEN ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Dove vedere la diretta tra Juventus Women e Roma, sfida valida per la 16esima giornata di Serie A femminile? Il match, come tutti quelli della squadra femminile, si potrà vedere su Juventus TV, piattaforma visibile anche su Dazn. La sfida sarà poi mandata in diretta su LA7D e Timvision. Lo streaming video si potrà seguire sempre su Dazn, LA7 attraverso tablet, smartphone o pc e Timvision. Sarà dunque possibile seguire il match su più canali.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WOMEN ROMA

Juventus Women Roma è una delle sfide più attese dell’intera Serie A femminile, che potrebbe dire tantissimo in ottima scudetto. Scopriamo insieme le probabili formazioni del match. Tra le fila del club bianconero, rientra tra le disponibili Staskova dopo il problema alla caviglia. Out invece Lina Hurtig per un problema al piede sinistro. Montemurro non potrà dunque fare affidamento sulla svedese. Il tecnico schiererà il solito 4-3-3 con Peyraud-Magnin in porta, Hyyryenen, Game, Sembrant e Nilden in difesa. A centrocampo linea a tre con Caruso, Grosso e Rosucci. In attacco non c’è appunto Hurtig, dunque tridente formato da Cernoia, Girelli e Bonansea. Per la Roma, Spugna opterà per un 4-2-3-1. Difesa a 4 con Cesar in porta, Di Guglielmo, Linari, Bartoli e Soffia in difesa. Linea mediana con Greggi e Giugliano. Davanti Serturini, Andressa e Haavi. Lazaro come unica punta.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Nilden; Caruso, Grosso, Rosucci; Cernoia, Girelli, Bonansea. All. Montemurro

ROMA FEMMINILE (4-2-3-1): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Bartoli, Soffia; Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Lazaro. All. Spugna

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS WOMEN ROMA

Scopriamo insieme le quote per la diretta Juventus Women e Roma. Per i bookmakers, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno, le bianconere restano le grandi favorite. La Snai, infatti, quota l’1 a 1.63. Il pareggio tra le due formazioni è dato a 3.90. Meno probabile il 2 delle giallorosse, dato a 4.25. Come abbiamo però visto, il calcio è imprevedibile: la sfida rispecchierà le quote scommesse o ci saranno sorprese?

