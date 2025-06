Diretta Juventus Wydad streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per il Mondiale per Club 2025, oggi 22 giugno

DIRETTA JUVENTUS WYDAD: IGOR TUDOR CERCA IL BIS

Il Lincoln Financial Field di Philadelphia sarà teatro della diretta Juventus Wydad: appuntamento stavolta molto comodo, alle ore 18.00 del pomeriggio italiano di oggi, domenica 22 giugno 2025, perché si giocherà al mezzogiorno locale per la seconda giornata del girone G del Mondiale per Club 2025.

Il torneo iridato è iniziato benissimo per la Juventus, che ha colto una perentoria vittoria per 5-0 contro gli emiratini dell’Al Ain, giorno di gloria per Kolo Muani e Conceicao più il sigillo di Yildiz, che ha un feeling speciale per segnare al debutto in una nuova competizione.

Non era di certo un test difficile per i bianconeri di Igor Tudor, che però lo hanno superato a pieni voti come sperano di fare anche oggi contro l’altra rivale del girone che arriva dal mondo arabo, per volare agli ottavi con una giornata d’anticipo e poi permettersi di affrontare il Manchester City con maggiore serenità.

Il Wydad sarà un altro rivale poco conosciuto: i marocchini hanno fatto una figura più che dignitosa all’esordio perdendo per 2-0 contro il City, che però di fatto aveva chiuso la pratica già al termine del primo tempo. Insomma, anche oggi i bianconeri partiranno nettamente favoriti: la diretta Juventus Wydad farà rispettare i valori previsti nella teoria?

JUVENTUS WYDAD IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Naturalmente la diretta Juventus Wydad in tv sarà la partita trasmessa in chiaro oggi: appuntamento su Canale 5 e in diretta streaming video su Mediaset Infinity, oltre che su Dazn come per tutto il Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WYDAD

Igor Tudor nelle probabili formazioni per la diretta Juventus Wydad potrebbe optare per un modulo 3-4-3. Quanto ai possibili titolari, fra turnover e voglia di chiudere subito la pratica, si può citare Di Gregorio in porta; la difesa dovrebbe invece essere a tre con Savona, Kalulu e Kelly; il centrocampo potrebbe essere aperto da Alberto Costa a destra, con McKennie e Thuram nel cuore della mediana più Cambiaso esterno sinistro; infine nel tridente i tre protagonisti della vittoria precedente, cioè Conceição ala destra, Kolo Muani prima punta e Yildiz dalla fascia mancina.

Per il Wydad Casablanca l’allenatore è il marocchino Mohamed Amine Benhachem, che dovrebbe affidarsi a un coperto modulo 5-4-1: davanti al portiere Benabid quindi ci attendiamo una fitta retroguardia con Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil e Moufi che dovrebbero giocare dal primo minuto; il capitano è Amrabat, che invece agirà nel centrocampo a quattro con i mediani Zemraoui e Moubarik, più Lorch sull’altra fascia; compito delicato invece per Mailula, che sarà il perno di tutto l’attacco del Wydad.

PRONOSTICO E QUOTE

La partita non dovrebbe avere storia: il pronostico sulla diretta Juventus Wydad secondo le quote Snai ci dice che la vittoria bianconera è quotata a 1,21, contro già quota 6,00 in caso di pareggio. Infine, un’impresa marocchina premierebbe ben 13 volte chi avrà osato con il segno 2.