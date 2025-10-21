Presentazione della diretta Kairat Almaty Pafos, analisi delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

Diretta Kairat Almaty Pafos, ciprioti pronti ad una lunga trasferta

Tra le sfide che daranno inizio alla terza giornata della League Phase della Champions League ci sarà anche la diretta Kairat Almaty Pafos che scenderà in campo al Central Stadium della città kazaka, la partita offrirà lo scontro tra due delle sorprese di questa edizione della competizione UEFA che sono riuscite contro ogni pronostico a conquistarsi la loro prima qualificazione, i kazaki sono ancora a zero punti e per colpa dei numerosi gol subiti sono al trentaseiesimo e ultimo posto in classifica, nell’ultima giornata hanno dovuto ospitare il Real Madrid che gli ha rifilato una pesante sconfitta 5-0.

Per i ciprioti invece la situazione è leggermente migliore visto che nella partita d’esordio sono riusciti a conquistare uno storico primo punto in classifica che però non basta per avere una posizione più alta del trentaduesimo posto, visto che per la sconfitta 1-5 contro il Bayern Monaco la loro differenza reti e la peggiore tra le squadre con il loro stesso punteggio.

Diretta Kairat Almaty Pafos, dove seguire la partita

La diretta Kairat Almaty Pafos come detto aprirà le danze della giornata e per questo il suo fischio d’inizio sarà previsto per le 18.45, da quell’ora poi la sfida potrà essere seguita in contemporanea grazie a Sky Sport e ai suoi servizi, i canali di riferimento saranno Sky Sport (canale 251), Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 255) mentre per lo streaming si potrà utilizzare SkyGo o NowTv.

Formazioni Kairat Almaty Pafos, probabili protagonisti della partita

Essendo una delle sfide più importanti per le due squadre, per la diretta Kairat Almaty Pafos non c’è dubbio che entrambe le formazioni scelte dai due tecnici saranno composte dai migliori giocatori a loro disposizione, Rafael Urazbakhtin dovrebbe mettere in campo un 4-2-3-1 con Anarbekov in porta, Tapalov, Shiribokov, Sorokin e Mata in difesa, Kasabulat e Arad in mediana, Monteiro, Gromyko e Mrynskiy sulla trequarti e in attacco Satpayev. Lo stesso 4-2-3-1 dovrebbe essere scelto da Juan Carlos Carcedo che si affiderà a Michael come portiere, Pileas, David Luiz, Luckassen e Mimovic come difensori, Pepe e Sunjic come mediani, Orsic, Quina e Jaja come trequartisti e Dimata unico attaccante.

Kairat Almaty Pafos, quote e possibile esito finale

Per la diretta Kairat Almaty Pafos ci si aspetta una partita equilibrata tra due delle squadre sulla carta più deboli di tutta la competizione a cui partecipano per la prima volta, per questo i valori che bet365 alla vittoria dei kazaki e alla vittoria dei ciprioti sono uguali e sono pari a 2.70. Il pareggio invece è quotato più in alto, a 3.10, in quanto è un risultato che sarebbe inutile per entrambe le formazioni non solo per la classifica ma anche per lo spettacolo da offrire ai tifosi, tra le due però è la squadra ospite che potrebbe avere più chance di vittoria visto che ha giocatori di maggiore esperienza europea tra le sue fila.