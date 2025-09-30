Diretta Kairat Almaty Real Madrid streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 30 settembre 2025

DIRETTA KAIRAT ALMATY REAL MADRID (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Immergiamoci nel rettangolo verde della diretta di Kairat Almaty Real Madrid, cercando di capire attraverso i numeri se sarà davvero uno scontro impari oppure se i kazaki avranno qualche chance di portare a casa un risultato sulla carta inaspettato. Perciò seguiteci in questa avventura matematica. I kazaki hanno un xG medio di 0.80, con appena tre tiri nello specchio a gara e una percentuale di realizzazione dell’8%. Il Real, invece, produce 1.90 xG di media, 16 conclusioni a partita (7 nello specchio) e segna un gol ogni 6.5 tiri.

Differenze nette anche nei passaggi: 72% di precisione per il Kairat, contro l’87% dei blancos. Sul piano disciplinare, i padroni di casa commettono molti falli (16 di media) e vedono 3 cartellini gialli a gara, mentre il Real resta più pulito (2). Tutto lascia pensare a un assedio madrileno, con il Kairat che dovrà aggrapparsi alla compattezza. Dovrebbe essere tutto facile per il Real Madrid in questa diretta contro il Kairat, ma sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento dove partirà il commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

KAIRAT ALMATY REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Kairat Almaty Real Madrid in tv potrebbe attirare curiosità, ricordiamo quindi che sarà un’esclusiva Sky Sport, mentre ci si potrà rivolgere a Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video.

KAIRAT ALMATY REAL MADRID: UN MATCH STORICO

Ci sarà molta curiosità attorno alla diretta Kairat Almaty Real Madrid, che ci attende alle ore 18.45 italiane di oggi, martedì 30 settembre 2025, dallo Stadio Centrale di Almaty, capitale del Kazakistan, meta di una trasferta lunghissima per il Real Madrid (e anche per l’arbitro italiano Marco Guida) nella seconda giornata di Champions League.

Il Kairat Almaty è la squadra più a est che abbia mai partecipato al tabellone principale della Champions League, un piccolo record geografico da contrapporre al record dei blasonati ospiti, che naturalmente sono la squadra nettamente più vincente di sempre nella storia della competizione, con il feeling storico fra il Real Madrid e la Coppa dei Campioni.

A proposito di viaggi lunghissimi, il Kairat Almaty due settimane fa ha esordito nella fase campionato perdendo per 4-1 sul campo dello Sporting Lisbona, adesso tocca invece al Real Madrid il viaggio scomodo, per cercare in Kazakistan il riscatto dopo la pesante sconfitta in Liga nel derby contro l’Atletico di sabato scorso.

In Champions invece il Real Madrid è per il momento a punteggio pieno grazie alla vittoria per 2-1 sull’Olympique Marsiglia al Santiago Bernabeu due settimane fa. Insomma, la classifica indica già tre punti di differenza, la diretta Kairat Almaty Real Madrid confermerà i pronostici oppure la partita storica avrà anche un epilogo da ricordare?

PROBABILI FORMAZIONI KAIRAT ALMATY REAL MADRID

Per una partita che entrerà nella storia, i padroni di casa kazaki nelle probabili formazioni della diretta Kairat Almaty Real Madrid dovrebbero affidarsi a un modulo 4-2-3-1 con questi possibili undici titolari: in porta Kalmurza; lavoro duro per la retroguardia a quattro con Tapalov, Martynovich, Sorokin e Mata; in mediana ecco Kassabulat e Arad; nel reparto offensivo cercheranno invece di lasciare il segno Mrynskiy, Jorginho, Gromyko più il centravanti Satpayev.

La differenza tecnica è ovviamente nettissima ed emerge semplicemente leggendo i nomi dei possibili titolari nel Real Madrid, anche in questo caso con il modulo 4-2-3-1 ma con qualità evidentemente superiore. Possiamo indicare Courtois e davanti a lui Asencio, Huijsen, Carreras e Fran García nella linea difensiva dei Blancos; a centrocampo Valverde e Tchouaméni; sulla trequarti offensiva Mastantuono, Güler e Vinícius Júnior e per chiudere in bellezza Mbappé come centravanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Non stupisce osservare un pronostico a senso unico sulla diretta Kairat Almaty Real Madrid in favore degli ospiti. Le quote Snai indicano il segno 2 a 1,08, mentre già la quota è pari a 11 in caso di pareggio. Volete osare con i kazaki? Il segno 1 vale addirittura 25 volte la posta.