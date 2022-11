Diretta Kalev Cramo Brindisi/ Streaming video tv: è un dentro o fuori! (Europe Cup)

DIRETTA KALEV CRAMO BRINDISI: PER LA QUALIFICAZIONE!

Kalev Cramo Brindisi è in diretta dalla Kalev Sports Hall, alle ore 18:30 (italiane) di mercoledì 30 novembre: si gioca per la sesta giornata nel gruppo F di basket Europe Cup 2022-2023. È una partita da dentro o fuori, ma purtroppo lo scenario non è del tutto in mano alla Happy Casa: il roboante successo contro Groningen ha tenuto in corsa la squadra di Frank Vitucci, ma adesso per passare il turno e volare al secondo girone di Europe Cup bisognerà necessariamente battere gli estoni e poi andare a contare, eventualmente, la differenza canestri nella classifica avulsa.

Brindisi sta faticando parecchio nel suo avvio di stagione: in campionato ha infatti vinto tre delle otto partite giocate, e dopo la scoppola interna contro Pesaro ha incassato un altro netto ko dalla Virtus Bologna, subendo 30 punti al PalaDozza. La Europe Cup potrebbe dunque diventare una sorta di trampolino di lancio per i pugliesi, ma bisognerà anche verificare quale sia il reale interesse nel proseguire la corsa europea; intanto scopriamo quello che succederà nella diretta di Kalev Cramo Brindisi, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione sui suoi temi principali.

KALEV CRAMO BRINDISI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Kalev Cramo Brindisi non è prevista sui canali della nostra televisione: le partite di Europe Cup infatti non sono trasmesse nel nostro Paese, ma ci sono comunque buone notizie per tifosi e appassionati che potranno seguire Kalev Cramo Brindisi con il servizio di diretta streaming video della federazione europea di basket: bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare l’account YouTube ufficiale della FIBA, così da avere accesso alle immagini. In alternativa l’appuntamento è su Eleven Sports, per gli abbonati oppure acquistando l’evento on demand.

Avvicinandoci alla diretta di Kalev Cramo Brindisi bisogna dire che la squadra estone è la rivelazione del girone di Europe Cup: abbiamo infatti 4 vittorie e una sola sconfitta, che peraltro è quella incassata al PalaPentassuglia contro una Happy Casa che in quel frangente si era imposta in volata. Una vittoria che per Brindisi potrebbe essere fondamentale: purtroppo la squadra di Frank Vitucci ha perso due volte contro Budivelnyk e questo potrebbe fare la differenza tra la qualificazione alla seconda fase (che prevede ancora un girone all’italiana) e l’eliminazione al primo turno.

Diciamo comunque che per il momento Brindisi deve guardare partita per partita, senza porsi obiettivi concreti che riguardino il campionato o appunto la Europe Cup: le ultime uscite ci hanno detto che la squadra ha perso il filo, certamente ci sta perdere sia contro Pesaro che contro la Virtus Bologna ma non nel modo in cui le due sconfitte sono maturate. Forse aveva ragione il presidente Marino nel parlare di “euforia” dopo aver battuto Tortona, certamente adesso la Happy Casa è chiamata a fornire una risposta concreta…











