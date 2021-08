Diretta karate Olimpiadi Tokyo 2020/ Risultati live, al via le ultime finali

DIRETTA KARATE OLIMPIADI TOKYO 2020: ULTIMI INCONTRI

I risultati del karate alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi, sabato 7 agosto 2021, promettono di emozionarci ancora dopo la medaglia di bronzo di Viviana Bottaro nel kata femminile vinta giovedì e poi l’affermazione anche di Luigi Busà nel kumite -75 kg maschile. Prima apparizione del karate, arte marziale giapponese, giustamente in occasione delle Olimpiadi Tokyo 2020, dunque in “casa”, come era stato per il judo nel 1964. L’Italia ne è felice, perché ha raccolto due medaglie tra l’altro complete: una donne e un uomo, una nel kata e una nel kumite, dunque gli azzurri del karate sono davvero completi ovunque in queste Olimpiadi Tokyo 2020 il cui programma si completerà oggi. Debutta il karate i cui risultati saranno molto interessanti nuovamente pure oggi perché ci sono da assegnare nelle prossime ore gli ultimi due titoli in questo sport alle Olimpiadi Tokyo 2020.

La giornata sarà fatalmente molto lunga, perché inizierà già alle ore 7.00 di mattino secondo il fuso italiano, ma sarà naturalmente ampiamente già giorno anche da noi quando i due titoli in palio verranno assegnati. Per la precisione, presso il Nippon Budokan la prima finale sarà quella della categoria di peso +61 kg femminile alle ore 12.55 seguita poi dai +75 kg maschile alle ore 13.05, in questo caso con le semifinali che assegneranno il bronzo ai due sconfitti. Ricordiamo infatti che il karate è uno degli sport che prevede l’assegnazione di una doppia medaglia di bronzo in ogni sua gara, dunque pure questo è un aspetto da tenere in considerazione per i risultati karate alle Olimpiadi Tokyo 2020, con un oro, un argento ma due bronzi in palio ad ogni gara.

RISULTATI KARATE OLIMPIADI TOKYO 2020: IL PROGRAMMA DI OGGI

I risultati karate alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi dunque ci regaleranno una giornata nuovamente importante, smaltita l’emozione del debutto con tanto di podio immediato per lItalia grazie al bronzo di Bottaro e poi la nuova soddisfazione grazie a Busà. Speriamo che possa dunque nuovamente essere caratterizzata anche da altri bei risultati per l’Italia. Dobbiamo dire subito che non avremo rappresentanti azzurri in gara nella categoria + 75 kg maschile del kumite, però saremo in gara nell’altra competizione in programma oggi, a chiusura del programma del karatè alle Olimpiadi Tokyo 2020. Andiamo allora a parlare di Silvia Semeraro, nata il 2 maggio 1996 a Faggiano, in provincia di Taranto, cresciuta in una famiglia di pallavolisti e qualificatasi per Tokyo nonostante un infortunio al ginocchio che aveva causato non poche preoccupazioni. Semeraro ce l’ha fatta e ora potrebbe mettere il punto esclamativo su una Olimpiade già memorabile per l’Italia del karate.

