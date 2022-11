Diretta Karlovarsko Trento/ Streaming video tv: trasferta ostica! (Champions League)

DIRETTA KARLOVARSKO TRENTO: LA ITAS IN TRASFERTA!

Karlovarsko Trento si gioca in diretta dalla Hala Micovych Sportu di Karlovy Vary, alle ore 18:00 di mercoledì 16 novembre: siamo nella seconda giornata del gruppo D di volley Champions League 2022-2023. La Itas viaggia in Repubblica Ceca: l’esordio nel torneo per i ragazzi di Angelo Lorenzetti è stato più che convincente, settimana scorsa è arrivato un 3-0 a Menen e dunque Trento viaggia già al primo posto in classifica, perché lo Zaksa campione in carica ha lasciato un set proprio ai cechi e questo, attenzione, potrebbe anche fare la differenza nei calcoli per la vittoria del girone.

DIRETTA ANKARA PERUGIA/ Video streaming tv: focus sulla squadra turca

Trento nel frattempo ha ripreso la sua marcia in SuperLega, che a dire il vero non è ancora roboante: secondo posto in classifica ma già con 3 sconfitte in 8 partite, nel weekend un 3-0 a Taranto per provare a rimanere a ridosso della capolista Perugia. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore sul parquet nella diretta di Karlovarsko Trento, aspettando che la partita di Champions League prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno da una serata che, comunque vada, la Itas sa di non poter sbagliare.

DIRETTA/ Trento Menen (risultato finale 3-0): Itas, vittoria comoda

DIRETTA KARLOVARSKO TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Karlovarsko Trento non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo la partita scelta, per questa giornata della Champions League, per essere mandata in onda tra le tre che riguardano le nostre tre rappresentanti nel torneo. Tuttavia va ricordato, come abbiamo già avuto modo di vedere, che tutti i match di questa competizione di volley maschile sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione in diretta streaming video, e in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA/ Civitanova Benfica (risultato finale 3-2): la Lube vince in rimonta!

DIRETTA KARLOVARSKO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Karlovarsko Trento dobbiamo anche dire che la Itas, riguardo il suo approccio in SuperLega, è in linea con le altre squadre: a parte Perugia, che sta già dominando il campionato e del resto ha già vinto anche la Supercoppa, le altre big stanno faticando e infatti Civitanova si trova in quarta posizione alle spalle anche di Cisterna. Per l’appunto, nonostante “sole” 5 vittorie in otto partite Trento occupa la piazza d’onore nella classifica del campionato nazionale, dunque al momento attuale può sperare di avere il fattore campo anche in semifinale così da tornare nuovamente a giocarsi concretamente lo scudetto.

In Champions League Lorenzetti e i suoi ragazzi non devono commettere l’errore di pensare subito alla doppia rivincita contro lo Zaksa: ci sarà tempo e modo per affrontare l’argomento delle due finali perse nelle due ultime edizioni di Champions League, adesso la concentrazione massima deve essere su Karlovarsko che potrebbe in qualche modo mettere in difficoltà Trento, soprattutto perché stasera gioca in casa e sarà particolarmente agguerrito dopo aver perso all’esordio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA