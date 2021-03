Diretta Kazakistan Francia/ Streaming video tv: Deschamps deve vincere

DIRETTA KAZAKISTAN FRANCIA: UN RISULTATO PER I FRANCESI

Kazakistan Francia, in diretta dalla Astana Arena di Nur-Sultan (nuovo nome da un paio d’anni della capitale kazaka), si gioca alle ore 15.00 italiane (le 19.00 locali) di oggi pomeriggio, domenica 28 marzo 2021, per la seconda giornata del girone D della zona europea delle qualificazioni mondiali per Qatar 2022. Arriviamo alla diretta di Kazakistan Francia sulla scia di un debutto non esaltante per i campioni del Mondo in carica della Francia, che hanno infatti pareggiato per 1-1 mercoledì sera in casa contro l’Ucraina, con il gol di Griezmann e l’autorete di Kimpembe.

Per adesso ci sono quattro squadre a pari punti, dal momento che è scaturito un pareggio anche dall’altra sfida Finlandia Bosnia, mentre il Kazakistan farà oggi il suo debutto, dal momento che questo girone ha cinque squadre e dunque ce ne sarà sempre una che riposa ad ogni giornata. Kazakistan Francia si presenta come una partita dunque da vincere assolutamente per gli uomini di Didier Deschamps, dal momento che solo la prima di ogni girone si qualificherà immediatamente per i Mondiali, mentre il Kazakistan cercherà l’impresa, sfruttando magari la maggiore freschezza garantita dal riposo nella prima giornata ma anche dal lungo viaggio dei Bleus per raggiungere Nur-Sultan.

DIRETTA KAZAKISTAN FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Kazakistan Francia non sarà garantita su canali televisivi italiani e non vi possiamo indicare nemmeno una diretta streaming video, dunque i riferimenti più importanti saranno siti e social delle due Federazioni nazionali e naturalmente anche di Fifa e Uefa, che seguono tutte le partite di queste qualificazioni mondiali.

PROBABILI FORMAZIONI KAZAKISTAN FRANCIA

Proviamo adesso a dire qualcosa di più circa le probabili formazioni di Kazakistan Francia. Didier Deschamps potrebbe fare un po’ di turnover dopo la partita contro l’Ucraina, pensando anche al successivo impegno in programma mercoledì. In difesa ad esempio Lenglet insidia Kimpembe per affiancare Varane e Digne potrebbe entrare in ballottaggio con Lucas Hernandez, mentre a centrocampo l’ex juventino Pogba potrebbe prendere il posto dell’attuale bianconero Rabiot al fianco di Kanté. Infine in attacco non dovrebbero esserci dubbi su Griezmann e Mbappé, ma potrebbero esserci novità sulle altre due maglie del reparto offensivo del 4-2-3-1 della Francia, con Dembélé che proverà a soffiare a Coman il posto da ala destra e Martial che farà la stessa cosa nel ballottaggio con Giroud come prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Kazakistan Francia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ci presenta una partita sulla carta a senso unico: il segno 2 è dato quasi per scontato e offerto dunque a 1,14, mentre poi si sale già a quota 7,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 18 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Kazakistan contro i campioni del Mondo.



