Diretta Khimki Milano/ Streaming video tv: trasferta russa per l’Olimpia (Eurolega)

DIRETTA KHIMKI MILANO: OLIMPIA PER IL RISCATTO

Khimki Milano, partita diretta dagli arbitri Daniel Hierrezuelo, Mehdi Difallah e Tomislav Hordov, va in scena alle ore 16:30 (italiane) di martedì 8 dicembre, presso l’Arena Mytishchi: si recupera l’ottava giornata di basket Eurolega 2020-2021, quindi ancora una volta avremo un impegno doppio per l’Olimpia che venerdì sarà attesa al big match contro il Barcellona capolista. Una Milano che non conosce soste in campionato, arriva dalla roboante vittoria nel derby di Varese e ha messo in fila la decima vittoria dall’inizio del torneo; in Eurolega chiaramente il livello è diverso ed è arrivata qualche battuta d’arresto, ma anche con una gara in meno la squadra di Ettore Messina si trova attualmente in zona playoff e spera di riscattare immediatamente la bruciante sconfitta contro il Panathinaikos, che potrebbe avere lasciato qualche scoria mentale. Sulla carta, vista la situazione dei russi, si tratta di una partita da vincere a tutti i costi per rilanciarsi; vedremo comunque come andranno le cose nella diretta di Khimki Milano, aspettando che sia il momento della palla a due possiamo provare a valutare insieme alcuni dei temi principali che vedremo nella partita.

KHIMKI MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv per Khimki Milano, salvo variazioni di palinsesto: per assistere alla partita di Eurocup bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce l’intera gamma dei match di questa competizione in diretta streaming video, dunque con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone; sul sito www.euroleague.net sarà inoltre possibile consultare liberamente le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA KHIMKI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già detto che Khimki Milano rappresenta una bella occasione per l’Olimpia: l’avversaria di questo pomeriggio è una squadra che sta faticando parecchio in questa Eurolega. Appena due vittorie in 11 partite, e anche la vittoria esterna è comunque maturata in Russia perché arrivata contro lo Zenit. Vero che negli anni scorsi abbiamo visto i gialloblu in grado di recuperare e di

andare anche a prendersi i playoff, ma quest’anno sembra proprio che il traguardo non verrà centrato; eppure bisogna sempre dare

credito ad un gruppo che può contare sullo straordinario talento di Alex Shved, da anni uno dei migliori giocatori che l’Eurolega abbia prodotto. Milano però viaggia con i favori del pronostico, e non potrebbe essere altrimenti: sta comunque tenendo un buon passo anche in questa competizione, e ha raggiunto un livello tale per cui, aspettando i playoff, può permettersi di giocare con le marce basse in campionato facendo anche riposare alcuni dei suoi big (obbligata anche per questioni regolamentari), il che significa avere elementi freschi per gli impegni che contano. Aspettiamo allora che all’Arena Mytishchi si giochi, con la speranza che l’Olimpia torni dalla Russia con la settima vittoria in questa Eurolega.

