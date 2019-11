Diretta Khimki Olimpia Milano/ Streaming video tv: trasferta per l’Armani (Eurolega)

Khimki Olimpia Milano, in diretta dalla Arena Mytishchi di Mosca alle ore 18.00 italiane (le 20.00 locali) di oggi, giovedì 14 novembre, è la partita che aprirà l’ottava giornata della stagione regolare della Eurolega di basket 2019-2020. Sarà una trasferta ostica per Milano, che però ci arriva con lo status di capolista: classifica alla mano, infatti, sarà proprio Khimki Olimpia Milano il big-match di questo turno di Eurolega, con l’Olimpia che è in testa insieme al Barcellona con un bilancio di sei vittorie in sette partite e il Khimki che fa parte del quartetto delle prime inseguitrici con chiunque vittorie e due sconfitte. Davvero eccellente il cammino fin qui degli uomini di Ettore Messina, che hanno vinto anche lo scontro al vertice con i catalani, mentre settimana scorsa hanno battuto il Baskonia Vitoria. Non si vedeva da molti anni un cammino europeo così brillante per l’Olimpia Milano, oggi però il test sarà davvero impegnativo, in trasferta sul campo di un’altra squadra che ha iniziato alla grande l’Eurolega.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Khimki Olimpia Milano: la partita di Eurolega infatti non viene trasmessa su alcun canale televisivo, e allora per tutti gli appassionati l’appuntamento è con il portale Eurosport Player che fornisce ai suoi abbonati la possibilità di seguire le gare di basket stagionali in diretta streaming video. Sul sito www.euroleague.net troverete tutte le informazioni utili su questo big match, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA KHIMKI OLIMPIA MILANO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Khimki Olimpia Milano, cogliamo l’occasione per riassumere l’eccellente cammino di Milano in questa prima parte dell’Eurolega 2019-2020. L’inizio a dire il vero non era stato esaltante, con una sconfitta piuttosto netta sul parquet del Bayern Monaco; da quel momento però è cominciata una striscia di sei vittorie consecutive che hanno proiettato l’Olimpia al primo posto in classifica. Battuto lo Zalgiris al Forum nella seconda giornata, il primo squillo è stato il colpaccio ad Atene, in casa del Panathinaikos; ecco poi un’altra vittoria di spicco contro il Fenerbahce, seguita dalla seconda vittoria esterna, in casa dell’Alba Berlino. Il momento più bello è stato forse il successo contro Barcellona, che è valso l’aggancio ai blaugrana in testa alla classifica, infine settimana scorsa ecco una nuova vittoria contro il Baskonia Vitoria. Siamo appena a un quinto del cammino, la strada da fare dunque è ancora lunghissima, ma di certo l’Olimpia Milano quest’anno può ambire ad essere competitiva anche in Europa.



