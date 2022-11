Diretta Kiev Brindisi/ Streaming video tv: si gioca sul neutro di Veroli (Europe Cup)

DIRETTA KIEV BRINDISI: PARTITA DA NON SBAGLIARE!

Kiev Brindisi, partita in diretta dal Pala Coccia di Veroli e dunque in campo neutro, si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 2 novembre: nel gruppo F di basket Europe Cup 2022-2023 siamo alla quarta giornata, dunque inizia la tornata di ritorno in un girone nel quale le prime due si qualificano alla fase successiva della competizione, e che al momento ci presenta uno scenario davvero equilibrato. La Happy Casa ha vinto le ultime due partite: grazie alla vittoria su Kalev Cramo si è portata dunque a due vittorie e una sconfitta, ma questo è esattamente il livello cui sono gli estoni, che erano imbattuti, e appunto il Budivelnyk avversario di questa sera.

È chiaro che una situazione del genere comporta particolare attenzione, perché alla fine il tutto potrebbe essere definito dalla differenza canestri; al momento nella diretta di Kiev Brindisi bisognerà valutare se la Happy Casa saprà rialzare la testa dopo la sconfitta di Reggio Emilia, un altro scivolone in un campionato che per il momento non sta andando secondo i piani. Aspettando che la palla a due della partita si alzi, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata di Europe Cup.

DIRETTA KIEV BRINDISI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Kiev Brindisi non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: non ci sarà dunque un appuntamento con il tradizionale schermo, ma ormai sappiamo che esiste un’alternativa per quanto riguarda le partite di Europe Cup. La programmazione del torneo infatti compete alla FIBA, la federazione internazionale di basket che organizza la competizione: la visione sarà in diretta streaming video e senza costi, infatti per accedere alle immagini sarà sufficiente visitare YouTube (con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) e selezionarne la pagina ufficiale della FIBA. Va infine ricordato il portale ufficiale della competizione, che trovate all’indirizzo fiba.basketball/europecup/22-23, per rimanere aggiornati con il tabellino play-by-play e il boxscore in tempo reale.

DIRETTA KIEV BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Kiev Brindisi è sempre più vicina: all’andata la Happy Casa era stata sorpresa dal Budivelnyk e dunque ha perso in casa, ma adesso di fatto possiamo dire che si giochi su suolo amico perché siamo comunque in Italia ed è abbastanza evidente che, considerata anche la situazione che purtroppo si sta vivendo in Italia, il Pala Coccia sarà nettamente per non dire totalmente a favore della squadra di Frank Vitucci.

Una Brindisi che però non è ancora riuscita a spiccare il volo: lo sta dimostrando un campionato nel quale i pugliesi, che tecnicamente hanno tutto per prendersi i playoff e magari provare anche ad avere il fattore campo al primo turno, stanno penando nei bassifondi della classifica con il ko maturato al PalaBigi. Vitucci dovrà lavorare molto su un roster cui sono state fatte addizioni importanti e che deve ancora imparare a conoscersi nei dettagli, poi vedremo cosa ci racconterà il parquet di Veroli per questa partita delicata di Europe Cup…

