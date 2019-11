Diretta Kosovo Inghilterra/ Streaming video tv. quote, Inglesi favoriti (Europei)

Kosovo Inghilterra, diretta dall’arbitro Pawel Gil, domenica 17 novembre 2019 presso il Fadil Vokrri Stadium di Pristina alle ore 18,00, sarà una sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. Ultima chiamata per un Kosovo arrivato a sfiorare la qualificazione a Euro 2020 per poi ritrovarsi indietro proprio dopo la sconfitta a Wembley. L’Inghilterra d’altronde, dopo aver ipotecato da tempo il primo posto (riconfermato col roboante 7-0 segnato contro Montenegro), ha fatto da ago della bilancia concedendo i tre punti alla Repubblica Ceca, che pure ha trovato il secondo pass per Euro 2020 del girone A. Il Kosovo potrà comunque provare a giocarsi l’ultima chance nei play off, mentre l’Inghilterra potrà approfittare di questa sfida anche per dare spazio ad alcune seconde linee, verso un Europeo in cui la Nazionale del ct Southgate dovrà ripartire dal quarto posto Mondiale in Russia nel 2018.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Kosovo Inghilterra non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite in chiaro o a pagamento, né in diretta streaming video via internet: aggiornamenti in tempo reale si potranno reperire sul sito ufficiale uefa.com nella sezione dedicata a Euro 2020.

PROBABILI FORMAZIONI KOSOVO INGHILTERRA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Kosovo Inghilterra, domenica 17 novembre 2019 presso il Fadil Vokrri Stadium di Pristina, sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Il Kosovo del CT Challandes scenderà in campo con un 4-2-3-1: Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj; Voca, Halimi; Muslija, Celina, V. Berisha; Muriqi. Risponderà l’Inghilterra con un 4-3-2-1: Pickford; Alexander-Arnold, Keane, Maguire, Chilwell; Rice, Henderson; Sterling, Barkley, Sancho; Kane.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai indicano l’Inghilterra favorita per il successo contro il Kosovo. Vittoria interna quotata a 4.80, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.60 mentre il successo in trasferta viene offerto a una quota di 1.50. Per chi vorrà scommettere sul numero di gol realizzati in totale dalle due squadre nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.65, la quota per l’under 2.5 invece a 2.10.



