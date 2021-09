Diretta Kosovo Spagna/ Streaming video tv: facile per le Furie Rosse? (Qatar 2022)

DIRETTA KOSOVO SPAGNA

Kosovo Spagna, in diretta dallo Stadio Fadil Vokrri di Pristina, si gioca questa sera, mercoledì 8 settembre 2021, con fischio d’inizio alle ore 20.45 per la sesta giornata del girone B della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Senza dubbio la diretta di Kosovo Spagna vedrà favoriti gli ospiti: le Furie Rosse di Luis Enrique sono al primo posto nella classifica del gruppo con 10 punti e hanno riscattato con una larga vittoria contro la Georgia la precedente sconfitta contro la Svezia, che però ha messo a rischio per la Spagna il primo posto, che sarà l’unico valido per ottenere l’immediata qualificazione per la fase finale dei Mondiali al termine dei gironi di qualificazione.

La Spagna dunque non può permettersi altri errori e di conseguenza ci attendiamo una prestazione di livello in Kosovo, anche se i padroni di casa non saranno così arrendevoli, perché comunque hanno finora ottenuto 4 punti in altrettante partite giocate e il 31 marzo scorso avevano fatto discreta figura a Siviglia, perdendo per 3-1 in casa della Spagna. Adesso saranno i balcanici a godere del fattore campo, basterà questo aspetto per rendere più equilibrata Kosovo Spagna?

DIRETTA KOSOVO SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv di Kosovo Spagna su canali televisivi italiani e nel nostro Paese non dovrebbe essere garantita nemmeno la diretta streaming video di questo incontro. I principali punti di riferimento saranno dunque i siti ufficiali e i vari profili social della Uefa e delle due Federazioni nazionali, che ci terranno aggiornati sull’esito della partita.

PROBABILI FORMAZIONI KOSOVO SPAGNA

Scopriamo adesso qualcosa in più circa le probabili formazioni di Kosovo Spagna. I padroni di casa kossovari dovrebbero puntare su un modulo 4-3-3 con diversi volti noti anche in Italia: ad esempio nella coppia difensiva centrale dovrebbe giocare Rrahmani del Napoli, mentre la prima punta dovrebbe essere Muriqi della Lazio. Quanto alla Spagna, il punto di riferimento potrebbe essere il 4-3-3 utilizzato domenica sera per la vittoria casalinga contro la Georgia, anche se sperano di ritrovare la maglia da titolari diversi big che tre giorni fa sono rimasti a riposo – da Jordi Alba a Koke, da Busquets a Morata sono diversi i nomi che potrebbero tornare in auge questa sera, mentre in difesa i riferimenti dovrebbero essere ancora Azpilicueta e il portiere Unai Simon.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Kosovo Spagna in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti, tanto che il segno 2 è quotato a 1,21, mentre poi si sale fino a quota 6,00 in caso di segno X e fino a ben 13 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo da parte del Kosovo.



