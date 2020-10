Diretta/ Krasnodar Chelsea (Champions League) streaming tv: Blues, trasferta russa

DIRETTA KRASNODAR CHELSEA: PARTITA ISIDIOSA PER GLI INGLESI

Krasnodar Chelsea, diretta dal turco Ali Palabıyık, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Trasferta russa per i Blues, pronti ad affrontare il Krasnodar in un girone che è partito con maggior equilibrio del previsto. Nessun gol a Stamford Bridge nel match d’esordio che vedeva il Chelsea opposto al Siviglia, mentre i russi hanno imposto il pari 1-1 in trasferta al Rennes, grazie al gol di Ramirez che ha consentito al Krasnodar di uscire indenne dal campo francese. Si riparte con tutte le squadre a quota 1, il Chelsea in Premier League ha messo in fila il suo secondo 0-0 sul campo del Manchester United, mettendo comunque in mostra una grande solidità nei big match. Il Krasnodar si è fatto invece sorprendere in casa dalla capolista del campionato russo, 1-3 per lo Spartak Mosca con la formazione allenata da Musaev scivolata all’ottavo posto in classifica.

DIRETTA KRASNODAR CHELSEA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Krasnodar Chelsea sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI KRASNODAR CHELSEA

Le probabili formazioni di Krasnodar Chelsea, sfida che andrà in scena presso il Krasnodar Stadium. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Murad Musaev con un 4-2-3-1: Safonov, Petrov, Kaio, Sorokin, Chemov, Olsoon, Vihena, Sulyemanov, Cabella, Ionov, Berg. Gli ospiti guidati in panchina da Frank Lampard schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Mendy, James, Silva, Zouma, Chilvell, Kante’, Jorginho, Pulisic, Havertz, Mount, Werner.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Krasnodar e Chelsea queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 7.00, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.50 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.45.



