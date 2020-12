Diretta/ Krasnodar Rennes (Champions League) streaming e tv: per l’Europa League

DIRETTA KRASNODAR RENNES: IN BALLO IL TERZO POSTO!

Krasnodar Rennes, in diretta dal Krasnodar Stadium in programma mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. La classifica del girone E dice che questo in Russia sarà già uno spareggio valevole per l’Europa League: il Krasnodar e il Rennes infatti dividono l’ultimo posto con un solo punto, frutto del pareggio nel match d’andata in Francia dalle due compagini. Al momento la differenza reti sorride per un gol di differenza ai transalpini, dato da tenere in considerazione in caso di nuovo pareggio, mentre per gli scontri diretti la squadra che dovesse uscire vincitrice da questo confronto sarebbe automaticamente terza e dunque qualificata ai sedicesimi di Europa League. Il Krasnodar nelle ultime 8 gare ufficiali tra campionato e Champions League ha perso 7 incontri vincendone una sola, il 21 novembre scorso contro il Tambov. Il Rennes dopo l’ultimo 1-1 a Strasburgo è settimo nel campionato francese ma ancora a soli 4 punti dal gruppo delle seconde.

DIRETTA KRASNODAR RENNES IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Krasnodar Rennes sarà disponibile soltanto agli abbonati ai canali sportivi della televisione satellitare Sky, che dunque la potranno seguire attraverso il loro decoder ma anche, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI KRASNODAR RENNES

Le probabili formazioni di Krasnodar Rennes, sfida che andrà in scena presso il Krasnodar Stadium. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Murad Musaev con un 4-4-2: Gorodov; Smolnikov, Martynovich, Kaio, Ramirez; Gazinski, Olsson, Suleymanov, Claesson; Berg, Cabella. Gli ospiti guidati in panchina da Julien Stephan schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Gomis; Traoré, Da Silva, Nyamsi, Truffert; Nzonzi, Bourigeaud, Camavinga; Guirassy, Siliki, Doku.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Krasnodar e Rennes queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.60, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.40 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA