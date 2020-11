Diretta Krasnodar Siviglia/ Streaming video: per chiudere i conti (Champions League)

DIRETTA KRASNODAR SIVIGLIA: SPAGNOLI FAVORITI!

Krasnodar Siviglia, in diretta dallo stadio Fc Krasnodar della città russa alle ore 18.55 italiane (le 20.55 locali) di stasera, martedì 24 novembre, è in programma per la quarta giornata del girone E di Champions League 2020-2021, che potrebbe emettere già stasera i suoi principali verdetti. La diretta di Krasnodar Siviglia arriva infatti dopo la vittoria degli spagnoli nella partita d’andata, sia pure con un sofferto 3-2 in rimonta dopo un doppio vantaggio del Krasnodar. Il Siviglia ha rischiato, ma ora come il Chelsea ha ben sei punti di vantaggio sul Krasnodar e anche sul Rennes, dunque vincendo stasera (ma di fatto anche con un pareggio) chiuderebbe il discorso qualificazione con ben due giornate d’anticipo. Al Krasnodar l’onere di cercare di ribaltare la situazione, o almeno di ottenere punti che potrebbero risultare determinanti nella corsa al terzo posto e dunque per il passaggio in Europa League, che dovrebbe essere l’obiettivo più realistico per i russi e il Rennes.

DIRETTA KRASNODAR SIVIGLIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Krasnodar Siviglia sarà disponibile soltanto agli abbonati ai canali sportivi della televisione satellitare Sky, che dunque la potranno seguire attraverso il loro decoder ma anche, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI KRASNODAR SIVIGLIA

Parlando delle probabili formazioni di Krasnodar Siviglia, ecco che ci attendiamo un modulo 4-2-3-1 di partenza per la squadra di casa: Safonov in porta, con la difesa a quattro formata da Smolnikov, Kaio, Sorokin e Chernov davanti a lui; in mediana la coppia formata da Olsson e Vilhena, mentre sulla trequarti ecco Sulyemanov, Cabella, e Claesson in appoggio alla prima punta Berg. La replica del Siviglia dovrebbe invece passare da un 4-3-3 con questi possibili interpreti: Vaclik in porta; difesa a quattro con Navas, Koundé, Diego Carlos ed Escudero da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Rakitic, Fernando e Jordan, infine in attacco c’è ancora qualche dubbio ma noi ipotizziamo El Haddadi, De Jong ed En Nesyri come titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Krasnodar Siviglia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Ospiti spagnoli nettamente favoriti: il segno 2 è quotato a 1,63, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,00 volte la posta in palio in caso di successo del Krasnodar.



