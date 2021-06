Diretta Krejcikova Pavlyuchenkova/ Finale Roland Garros 2021 in streaming video tv

DIRETTA KREJCIKOVA: FINALE FEMMINILE AL ROLAND GARROS 2021

Krejcikova Pavlyuchenkova si gioca alle ore 15:00 di sabato 12 giugno e, sul campo centrale Philippe Chatrier, è la finale femminile del Roland Garros 2021. Vada come vada, avremo sicuramente una campionessa Slam inedita: nessuna delle due giocatrici in campo oggi aveva mai raggiunto la finale di un Major, in aggiunta possiamo anche dire che per Barbora Krejcikova si tratta anche della prima volta nella Final 8 (chiamiamola così) mentre, se non altro, in sei occasioni Anastasia Pavlyuchenkova aveva raggiunto i quarti, ma non li aveva mai superati.

La sua avversaria ha superato una maratona infinita contro Maria Sakkari, in cui ha dovuto annullare un match point sul 4-5 in un terzo set che l’aveva sempre vista sotto di un break, ma in cui poi ne ha avuti tre in un solo gioco (due consecutivi). Ora, la diretta di Krejcikova Pavlyuchenkova per la finale femminile al Roland Garros 2021 può essere spettacolare e, come detto, imprevedibile: la parola al Philippe Chatrier tra qualche ora, per scoprire come andrà.

DIRETTA KREJCIKOVA PAVLYUCHENKOVA: RISULTATI E CONTESTO

Chi vincerà il Roland Garros 2021, succedendo a Iga Swiatek nell’albo d’oro femminile? La diretta di Krejcikova Pavlyuchenkova ci mette di fronte una finale poco pronosticabile, comunque la si guardi. Certamente l’esperienza gioca a favore della russa: come abbiamo detto la Pavlyuchenkova ha già parecchi viaggi ai quarti degli Slam, ma non era mai andata oltre anche perché, volendo essere onesti fino in fondo, non ha mai avuto il talento necessario per mettere in bacheca i grandi tornei. Resta però una giocatrice solida, che nel corso della carriera ha avuto costanza e ha vinto 12 titoli; l’ultimo risale a oltre tre anni fa, e dunque possiamo davvero dire che il suo sia un ritorno in grande stile. Barbora Krejcikova invece è un nome comunque noto nel circuito, ma come doppista; nel singolare non ha mai timbrato grandi traguardi, però due nel 2021 ha già giocato due finali Wta (un titolo, il primo) ed è l’ennesima giocatrice che si presenta all’ultimo atto dell’Open di Francia da totale outsider. Marketa Vondrousova, altra ceca, due anni fa e poi Iga Swiatek, ma ci sono tanti altri esempi nella storia recente (basti pensare a Jelena Ostapenko nel 2017) e anche passata. Quel che è sicuro è che Krejcikova Pavlyuchenkova è una finale che al Roland Garros 2021 nessuno avrebbe potuto realisticamente pronosticare; anche per questo sarà entusiasmante, perchè non sappiamo davvero dire chi potrebbe sollevare la Coppa Suzanne Lenglen…



