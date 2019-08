Diretta Kuznetsova Keys/ Streaming video tv: finale a sorpresa a Wta Cincinnati 2019!

Kuznetsova-Keys, in diretta dal cemento dell’Ohio, è la finale del tennis femminile del Wta Cincinnati 2019, torneo Premier 5 che ci ha appassionato in questa settimana, prevista oggi domenica 18 agosto 2019, e con inizio fissato per le ore 20.00 secondo il fuso orario italiano. Si chiude oggi quindi il tabellone del torneo di Cincinnati che ci ha fatto compagnia in attesa che abbiano inizio gli US Open di New York: in campo due sorprese del tabellone, ovvero la wild card russa Svetlana Kuznetsova e la numero 16 al mondo Madison Keyes: non certo le prime due favorite a contendersi il trofeo. Eppure entrambe le tenniste hanno fatto vedere meraviglie anche contro le big in questa edizione del torneo Wta Cincinnati 2019 e siamo quanto mai impazienti di vederle di nuovo in campo.

DIRETTA KUZNETSOVA KEYS, FINALE WTA CINCINNATI 2019, STREAMING VIDEO

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la finale femminile del Wta Cincinnati 2019 tra Kuznetsova e Keys, sarà visibile dalle ore 20.00 (secondo il fuso orario italiano) sarà trasmessa in diretta tv sul canale Supertennis, presente al canale 64 del telecomando del digitale terrestre o al 224 della piattaforma Sky. Diretta streaming video garantita tramite la ben nota app Sky Go, riservata però ai soli abbonati.

DIRETTA KUZNETSOVA KEYS: IL CONTESTO PER LA FINALE WTA CINCINNATI

Come detto prima, la finale per il torneo Premier 5 Wta Cincinnati tra Kuznetsova e Keys non era certo la più pronosticata al via della manifestazione: vediamo quindi il cammino delle due tenniste fino a questo scontro. Partendo dalla finalista russa, come già ricordato Svetlana Kuznetsova ha avuto accesso al tabellone solo tramite Wild card: subito però ha avuto la meglio sulla numero 11 al mondo Sevastova e poi sulla Yastremska, battendo pure la Stephens agli ottavi di finale. Entrata nelle fasi più calde del torneo, la russa poi si è dimostrata superiore sul cemento dell’Ohio sulla più blasonata Pliskova (battuta per 3-6, 7-6, 6-3): ciliegina sulla torta la semifinale sulla numero 2 al mondo Ashleigh Barty, sconfitta ieri nella notte italiana con un netto 6-2, 6-4. Altrettanto impressionante il cammino fino alla finale di questa sera della Keys, che nelle prime fasi ha superato Muguruza (a cui ha lasciato un set), Kasatkina, ma soprattutto la finalista dello scorso anno Simona Halep (col risultato di 6-1, 3-6, 7-5). Nel tabellone dei quarti di finale la statunitense ha poi avuto la meglio anche su Venus Williams, ma la chicca è stata la semifinale contro Kenin, sconfitta con un sofferto 7-5, 6-4. Sarà quindi una finale tutta da vivere!



