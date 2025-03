Diretta L.R. Vicenza Caldiero Terme (RISULTATO 2-1): TRIPLICE FISCHIO!

Allo Stadio Menti il Vicenza batte il Caldiero Terme per 2 a 1. Nell’ultima parte dell’incontro Carraro sfiora il tris al 67′, Della Morte viene fermato da Giacomel al 74′ e Capone manca il bersaglio all’80’. Inutile il gol ad accorciare le distanze di Marras per i gialloverdi all’88’. I tre punti di oggi consentono al Venezia di salire a quota 74 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Caldiero Terme resta fermo a 25 punti. (cronaca di Alessandro Rinoldi)

Diretta L.R. Vicenza Caldiero Terme, dove seguire la partita in streaming video

La diretta L.R. Vicenza Caldiero Terme dello Stadio Romeo Menti, sarà garantita ancora una volta da Sky calcio: i tifosi dovranno ricercare il canale 251 se vorranno vederla in tv oppure su telefonino e computer collegandosi alle piattaforme di diretta streaming video si SkyGo o NowTv.

AVVIO DI RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Vicenza e Caldiero Terme è ancora di 2 a 0. In questo avvio di secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due compagini impegnate in campo, la squadra di mister Vecchi spara largo di tacco con Rauti al 48′ e non inquadra lo specchio della porta avversaria con Talarico poi al 54′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco, le formazioni di Vicenza e Caldiero Terme sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul 2 a 0. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti mancano un’opportunità con Fasan al 28′. I biancorossi passano invece in vantaggio al 41′ grazie alla rete segnata di testa da Morra, su assist di Beghetto e trovano il gol del raddoppio con Rauti, su suggerimento di Della Morte, al 42′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Veneto la partita tra Vicenza e Caldiero Terme è cominciata da circa venticinque minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa riescono ad affacciarsi pericolosamente in avanti verso il 25′ con un tiro di Della Morte respinto dal portiere Giacomel su un pallone perso da Gobetti. Ecco le formazioni ufficiali: VICENZA (3-4-1-2) – Confente; Laezza, Leverbe, Sandon; Talarico, Carraro, Ronaldo, Beghetto; Della Morte; Rauti, Morra. A disposizione: Gallo, Massolo, Fantoni, Laezza, Vescovi, Beghetto, Talarico, Fausto Rossi, Capone, Ferrari. Allenatore: Stefano Vecchi. CALDIERO TERME (3-4-1-2) – Giacomel; Gobetti, Gecchele, Pelagatti; Florio, Gattoni, Filiciotto, Pelamatti; Fasan; Cazzadori, Scappini. A disposizione: Kuqi, Crespi, Nessi, Parodi, Molnar, Parodi, Lanzi, Squarzoni, Cissè, Zerbato, Caccavo, Marras. Allenatore: Cristian Soave. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Punti salvezza importanti per gli ospiti

La diretta L.R. Vicenza Caldiero Terme andrà in scena alle 17.30: i vicentini sono una delle migliori squadre della competizione, occupano il secondo posto con 71 punti ma vogliono riuscire a raggiungere la prima posizione e la promozione diretta, arrivano alla partita dopo il pareggio 1-1 in casa del Lecco.

Il Caldiero Terme invece è nel vivo della lotta salvezza ma almeno tramite i playout, è diciannovesimo con 25 punti e vorrà provare ad salvarsi direttamente anche se è difficile, si presenta dopo l’ottima vittoria 2-0 contro il Novara.

Diretta L.R. Vicenza Caldiero Terme, probabili ventidue in campo

Per la diretta L.R. Vicenza Caldiero Terme i padroni di casa saranno messi in campo con il 3-5-2 del mister Stefano Vecchi con Confente tra i pali, Cuomo, Leverbe e Sandon i tre difensori centrali, Costa e De Col gli esterni con Zonta, Rossi e Della Latta a completare il centrocampo, davanti la coppia d’attacco Morra e Ferrari.

Il Caldiero terme invece dovrebbe optare per il 4-3-3 di mister Cristian Soave nell’ultima partita con Giacomel in porta, Pelamatti e Mazzolo sulle fasce con Pelagatti e Gobetti difensori centrali a completare il reparto, Gattoni, Filiciotto e Florio in mezzo al campo, tridente offensivo composto da Fasan e Cazzadori sulle fasce e Scappini come riferimento centrale.

Quote L.R. Vicenza Caldiero Terme, possibile esito finale

La diretta L.R. Vicenza Caldiero Terme è una sfida che non dovrebbe regalare troppe sorprese nel risultato finale con la squadra di casa che molto probabilmente guadagnerà i 3 punti dopo i 90’ minuti di gioco per via della netta differenza nelle rose che si nota soprattutto per il divario in classifica con gli ospiti.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, come Sisal, il risultato più probabile è quello della vittoria del Vicenza con una quota pari a 1.18, la quota del pareggio invece è di 6.25, mentre la vittoria del Caldiero Terme è quotata molto alta a 11.50.