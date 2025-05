Diretta La Notte de Leoni, l’evento benefico allo Stirpe di Frosinone

Nella serata di oggi, martedì 27 maggio 2025, va in scena una sfida che unisce il calcio alla solidarietà, La Notte dei Leoni. Teatro della partita di beneficenza è lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, casa calcistica della squadra ciociara che attualmente milita in Serie B e che questa sera ospita un evento molto importante. Organizzatrice della partita è l’Associazione Nazionale Calcio Attori, che ha l’obiettivo di supportare la Fondazione ADMO Lazio che unisce i donatori di midollo osseo.

DIRETTA/ Inter Sassuolo Primavera (risultato 1-1) video streaming tv: tempi supplementari! (27 maggio 2025)

È una serata di calcio, con un triangolare che vede impegnate tre squadre: i Napoli Legends, composta da vecchie glorie della squadra partenopea che ha da pochi giorni festeggiato in città il quarto scudetto della sua storia calcistica, e altre due squadre composte da ex giocatori della Roma e della Lazio, oltre ad una folta rappresentanza di attori e di cantanti. Ma è anche una serata di grandi emozioni e con un importante intento benefico alla base.

Diretta/ Virtus Bologna Venezia (risultato 65-65) video streaming tv: spettacolo! (27 maggio 2025)

La Notte dei Leoni: dove vedere l’appuntamento con le vecchie glorie del calcio

La Notte dei Leoni unisce calcio e solidarietà, che spesso sono andati di pari passo nel corso della storia con l’obiettivo di sensibilizzare pubblico e telespettatori sull’importanza di certe tematiche attraverso lo sport. Tra i protagonisti della serata troviamo storici ex calciatori come Marek Hamsik, Paolo Cannavaro, Careca, Gianfranco Zola e Bruno Giordano, con i Napoli Legends guidati in panchina da Marco Barchiesi e Picardi; allenatori della Roma sono invece Stefano Colantuono e Sebastiano Nela, mentre per la Lazio troviamo Giancarlo Oddi e Gigi De Canio.

GASPERINI NUOVO ALLENATORE ROMA/ Trovato un accordo totale su stipendio e mercato: i dettagli

Ad essere stata insignita del ruolo di madrina dell’evento sportivo è la celebre tennista Venus Williams; La Notte dei Leoni va in onda questa sera dalle ore 20.30 in diretta su Dazn.