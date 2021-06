Diretta La Partita Una notte per Diego/ Streaming video Rai2: Napoli-Resto d’Italia

DIRETTA LA PARTITA-UNA NOTTE PER DIEGO: NAPOLI VS RESTO D’ITALIA

La Partita-Una notte per Diego, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli è la sfida amichevole prevista oggi, mercoledi 2 giugno 2021, con fischio d’inizio atteso alle ore 21.25: ci attendiamo gran festa di sport e solidarietà, nella memoria di Diego Armando Maradona, scomparso solo lo scorso 25 novembre 2021. A soli pochi mesi dalla morte de el Pibe de Oro, la sua memoria verrà oggi celebrata con un match di beneficenza, che vedrà scontrarsi “Napoli” contro “Resto d’Italia”, dove protagonisti saranno gli attori della Nazionale Attori Calciatori, i cantanti e le personalità del calcio legati alla città campana e non solo.

Una vera parata di stelle farà dunque di contorno a un evento benefico, dove pure verranno raccolti fondi a favore dei progetti umanitari di Save The Children: in aggiunta verranno sostenute attivamente anche le battaglie cui è impegnata la Nazionale Attori Calciatori Onlus (organizzatrice dell’evento) contro il bullismo e la violenza di genere. Da segnalare che la sfida, a porte chiuse è stata disputata il 24 maggio, ma nulla è trapelato nel frattempo: dunque oggi sarà come se avesse luogo per la prima volta.

DIRETTA LA PARTITA UNA NOTTE PER DIEGO, IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la sfida benefica La Partita-Una notte per Diego sarà visibile in diretta tv oggi alle ore 21.25 sulla tv di stato: appuntamento dunque su Rai2, al numero 2 del telecomando del digitale terreste. Sarà dunque garantita anche la visione in diretta streaming video tv dell’incontro, tramite il ben noto servizio gratuito, raplay.it. Segnaliamo che la condizione dell’evento di solidarietà sarà affidata a Fabrizio Rozza, con Veronica Maya e Sofia Bruscoli a bordo campo: Anna Falchi e Manuela Arcuri saranno madrine della partita. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI LA PARTITA-UNA NOTTE PER DIEGO

DIRETTA LA PARTITA – UNA NOTTE PER DIEGO: I PROTAGONISTI ATTESI

Impazienti dunque di dare il via alla diretta de La Partita- Una notte per Diego tra Napoli e Resto d’Italia, andiamo dunque a esaminare da vicino anche i tanti protagonisti chiamati oggi in campo, per onorare la memoria di Diego Armando Maratona, prematuramente scomparso in circostanze ancora da capire. Trattandosi di una partita amichevole per un scopo benefico, ci pare difficile parlare di tattiche e moduli: pure possiamo dire che davvero non mancheranno volti noti, legati alla città campana e non solo. Tra le prime indiscrezioni ecco che dal mondo del calcio, oggi saranno chiamati in causa: Federico Balzaretti, Federico Barba, Gigi Di Biagio, Fabio Quagliarella, Alessio Cerci e Gennaro Iezzo. Mentre come esponenti della nazionale attori calciatori non mancheranno, tra i tanti anche: Gabriel Garko, Federico Moccia, Enzo Decaro, Carlo Buccirosso, Matteo Garrone e Giuseppe Zeno. Pure avremo in campo anche Gigi e Ross, Francesco Oppini, Francesco Paolantoni, Luca Capuano, Ninetto Davoli e Maurizio Battista.



