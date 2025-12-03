Diretta Lajkovac Milano streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile, oggi 3 dicembre 2025

DIRETTA LAJKOVAC MILANO (RISULTATO FINALE 0-3): VITTORIA

Finisce qui la diretta Lajkovac Milano e come da pronostico le ospiti non hanno lasciato scampo alle avversarie. La Vero infatti ha vinto per 3-0 con il risultato di 25-22 mettendo a referto dunque due successi senza perdere set.

Nulla fare per il Zeleznicar che d’altro canto incassa un altro 3-0 dopo quello contro l’Eczacibasi ovvero le prossime avversarie di Milano: appuntamento per il 7 gennaio 2026 in Turchia. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LAJKOVAC MILANO (RISULTATO 0-2): E DUE

Entriamo nel vivo della diretta Lajkovac Milano, risultato ora sul 2-0 per le ospiti che hanno chiuso il secondo set col punteggio di 25-15. Ancora più netto il distacco tra le due formazioni che stavolta è un tondo +10.

Sempre più in discesa la pista la strada per Milano che nel primo match aveva avuto la meglio sull’Olympiacos per 3-0. Ora l’obiettivo è rifilare alle avversario un altro successo a zero. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LAJKOVAC MILANO (RISULTATO 0-1): BUONA PARTENZA

È cominciata la diretta Lajkovac Milano, risultato di 1-0 per le lombarde che hanno conquistato il primo set grazie al punteggio di 25-20 in casa delle serbe. Nettamente favorita la Vero Volley, addirittura quotata 1.01 dai bookmakers.

La frazione iniziale era rimasta in equilibrio fino al 9-9, ma successivamente le italiane hanno preso il largo portandosi sul +5 che poi si è rivelato il distacco decisivo per assicurarsi l’1-0. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LAJKOVAC MILANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

A pochi minuti dalla diretta Lajkovac Milano, ricordiamo che il Vero Volley arriva dal successo contro l’Olympiakos nella prima giornata di Champions League. Ne abbiamo già accennato: le lombarde hanno dominato nel primo e nel terzo set, correndo invece qualche rischio nel secondo parziale, portato a casa solamente ai vantaggi. Al termine del match aveva parlato Elena Pietrini e la schiacciatrice di Milano aveva ammesso che “abbiamo avuto qualche indecisione nel secondo set, ma siamo state brave a tenere la concentrazione alta”.

Altro concetto basilare è che in queste prime uscite non si deve perdere punti perché “ci serviranno alla fine”, questo ovviamente deve essere l’obiettivo del Vero Volley anche in Serbia, contro le campionesse nazionali in carica dal momento che il Lajkovac nella scorsa edizione è tornato a vincere il campionato serbo per a prima volta dal 2019. La trasferta si annuncia quindi non così agevole, ma l’obiettivo deve comunque essere la vittoria nella diretta Lajkovac Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAJKOVAC MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Lajkovac Milano in tv c’è una doppia opzione, infatti sia Sky Sport sia DAZN seguono la Champions femminile, visibile quindi eventualmente anche tramite la diretta streaming video.

LAJKOVAC MILANO: IN SERBIA PER LA VITTORIA

Prima trasferta nella nuova edizione della Champions League di volley femminile, la diretta Lajkovac Milano si giocherà infatti alle ore 19.00 di questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, per la seconda giornata del girone C presso l’Hala Sportova della omonima località di Lajkovac, che sorge nella Serbia centrale.

Nazione che ha storicamente forti legami con la pallavolo, almeno sulla carta tuttavia le padrone di casa dell’OK Železničar Lajkovac, reduci dalla netta sconfitta per 3-0 contro l’Eczacibasi Istanbul di settimana scorsa, non dovrebbero rappresentare un ostacolo troppo insidioso per Anna Danesi e compagne, anche se in casa potrebbero sfoderare qualcosa in più.

La Numia Vero Volley Milano arriva dal successo per 3-0 ottenuto contro l’Olympiakos settimana scorsa a Monza, di conseguenza le due big più attese del girone hanno iniziato il cammino con un messaggio forte: per il primato nella classifica e quindi per l’accesso immediato ai quarti dovrebbe essere un discorso a due.

Le sfide fra lombarde e turche arriveranno con l’anno nuovo, per il momento si deve raccogliere il massimo numero di punti contro le rivali teoricamente di secondo piano nel girone. La formula che premia con l’obiettivo più ambito solamente la prima è spietata, perché potrebbe punire ogni minima distrazione, qualche set lasciato per strada: attenzione quindi alla diretta Lajkovac Milano…

DIRETTA LAJKOVAC MILANO: VERO VOLLEY A CACCIA DI CONFERME

Appare quindi molto chiaro il quadro della situazione verso la diretta Lajkovac Milano. Gli obiettivi del Vero Volley sono molto ambiziosi in questa stagione, la vittoria in Supercoppa Italiana contro Conegliano è servita per sfatare un tabù ma naturalmente un vero cambio nelle gerarchie si può avere solo con i trionfi nelle competizioni maggiori, campionato e Champions League. Quest’anno Milano è nello stesso girone dell’Eczacibasi e quindi c’è da lottare duramente fin dalla fase a gironi, ma l’inizio fa ben sperare.

Contro le squadre “minori” – e ci scusiamo della definizione dal momento che parliamo comunque delle 20 formazioni che compongono il tabellone principale del massimo torneo europeo – bisogna lasciare poco o nulla per strada, settimana scorsa il Vero Volley è riuscito a vincere 3-0 contro l’Olympiakos dominando primo e terzo set e rischiando qualcosa solamente nel secondo parziale, terminato per 27-25. Servirebbe qualcosa del genere anche stasera, tutto andrà per il meglio nella diretta Lajkovac Milano?