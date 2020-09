Diretta Lakers Heat/ Streaming video tv: Finali NBA 2020, gara-1 (basket)

DIRETTA LAKERS HEAT: GARA-1, FINALE NBA!

Lakers Heat, in diretta dalla bolla di Disney World a Orlando – Florida – è gara-1 delle Finali NBA 2020 e si gioca alle ore 3:00 della mattina italiana di giovedì 1 ottobre: finalmente è arrivato il momento di assegnare il titolo, dopo i playoff che si sono regolarmente disputati pur in una situazione di porte chiuse e tanta, tanta incertezza. Da una parte la Los Angeles di 16 anelli NBA e tra le grandi favorite della vigilia, arrivata qui con tre serie vinte per 4-1 e già con la testa di serie numero 1 nella Western Conference; dall’altra l’autentica sorpresa, una Miami costruita con giocatori non draftati o giovanissimi che allo stesso modo ha perso tre partite in post season, ma che partiva dal seed numero 5 nella Eastern Conference e ha fatto fuori tra le altre Milwaukee e Boston. Due stili diversi, due storie differenti, il super team contro la rivelazione, il “tutto subito” contro una progettualità che ha dato frutti prematuri; vedremo allora come andranno le cose ricordando che questo è solo il primo capitolo di una serie che si concluderà quando una delle due squadre avrà vinto quattro partite, dunque in attesa della diretta di Lakers Heat possiamo anche provare ad approfondire i temi principali che sono legati alle Finali NBA 2020.

LAKERS HEAT IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lakers Heat è garantita dalla televisione satellitare, dunque sarà un appuntamento riservato ai clienti Sky al numero 201 o 206 del decoder, rispettivamente Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e commento tecnico di Davide Pessina; in assenza di un televisore gli abbonati potranno avvalersi del consueto servizio di diretta streaming video, seguendo la partita dall’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA LAKERS HEAT: IL CONTESTO

Lakers Heat è una finale che veniva sognata circa 10 anni fa: sarebbe stata Kobe Bryant contro LeBron James, ma quella Los Angeles due volte campione NBA in fila si era poi persa nel limbo laddove i Big Three di Miami avevano raggiunto quattro finali consecutive, vincendo le due di mezzo. Oggi LeBron c’è ancora, è alla decima finale in carriera ma gioca con la maglia gialloviola, e in quella che ha chiamato revenge season ha mantenuto la parola. I suoi Lakers sono stati costruiti con la sua firma e quella di Anthony Davis, andando a sacrificare il giovane cuore del gruppo; scelta che ha pagato oggi ma che potrebbe non portare al titolo, e comunque la squadra per come è stata strutturata oggi ha vita breve per la precisa scelta di vincere subito.

Miami invece non era attesa a questi livelli così presto: Goran Dragic è il veterano ma poi abbiamo Duncan Robinson, Tyler Herro e Bam Adebayo, tutti giovanissimi che hanno fatto il salto di qualità lontani dalla luce dei riflettori. Spinti e trascinati da Jimmy Butler, del quale dicevano fosse bizzoso e inallenabile: per trovare finalmente la sua dimensione ha girato parecchie squadre ma con gli Heat ha finalmente zittito gli scettici raggiungendo le Finals. Prima di iniziare, una nota di colore: le regole NBA stabiliscono che Dion Waiters, in quanto trasferitosi da Miami a Los Angeles prima della deadline di febbraio, riceverà comunque l’anello di campione a prescindere dalla squadra che vincerà. Le Finali NBA 2020 hanno già un vincitore…

© RIPRODUZIONE RISERVATA