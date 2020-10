Diretta Lakers Heat/ Streaming video tv: Finali NBA 2020 gara-2, Los Angeles è 1-0

DIRETTA LAKERS HEAT: TRA POCO LA GARA-2 DELLE FINALI NBA

Lakers Heat, gara-2 delle Finali NBA 2020 e sempre in diretta dalla bolla di Disney World, va in scena alle ore 3:00 della mattina italiana di sabato 3 ottobre: la situazione vede Los Angeles in vantaggio 1-0, dopo la vittoria netta nel primo episodio della serie. Mancano tre successi ai gialloviola per laurearsi campioni a 10 anni di distanza dall’ultima volta, ma come sappiamo le sorprese sono sempre dietro l’angolo: i Lakers hanno vinto nettamente gara-1 ma questo non significa che Miami sia già spacciata, anzi gli Heat ricevuta la botta potranno eventualmente giocare a mente sgombra sapendo di non essere la squadra favorita e avere comunque poco da perdere. Dal canto loro i Lakers sentono vicina la preda, e quando hai in squadra uno come LeBron James intensità e “clutchness”, come dicono dall’altra parte dell’Oceano, inevitabilmente si alzano; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Lakers Heat per gara-2, nel frattempo possiamo andare a valutare alcuni temi principali che sono legati alla partita di Disney World.

LAKERS HEAT IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lakers Heat è garantita dalla televisione satellitare, dunque sarà un appuntamento riservato ai clienti Sky al numero 201 o 206 del decoder, rispettivamente Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e commento tecnico di Davide Pessina; in assenza di un televisore gli abbonati potranno avvalersi del consueto servizio di diretta streaming video, seguendo la partita dall’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA LAKERS HEAT: RISULTATI E CONTESTO

Nel primo episodio delle Finali NBA 2020, Lakers Heat è stata dominata da soliti noti: Anthony Davis ha piazzato 34 punti, 9 rimbalzi e 5 assist mentre LeBron James ha sfiorato l’ennesima tripla doppia nei playoff, facendo registrare 25 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Anche il supporting cast però ha detto la sua: ormai Alex Caruso (10 punti e 4 rimbalzi, 66,7% dal campo) è diventato una certezza, Dwight Howard nuovamente partito in quintetto ha garantito 8 rimbalzi mentre la doppia cifra l’hanno toccata anche Kentavius Caldwell-Pope e Danny Green. Dall’altra parte Jimmy Butler non è bastato: 23 punti e 5 assist per il leader degli Heat, ma per una volta Dunca Robinson non è stato un fattore – 0 punti con appena 3 tiri – Bam Adebayo è stato dominato sotto canestro (4 rimbalzi e solo 8 punti) e anche Tyler Herro ha vissuto una serata difficile, fatta di 6/18 dal campo. Come sempre Andre Iguodala ha portato energia dalla panchina ma stavolta non è bastato: la sensazione diffusa è che i Lakers possano chiudere questa serie giocando da Lakers, Miami ha comunque le armi giuste per far inceppare la straordinaria macchina gialloviola e si prepara al secondo episodio delle Finali NBA 2020, sapendo come detto prima che una gara-2 potrebbe essere totalmente diversa dalla prima partita, anche se persa di 18 punti e mai davvero cominciata.

