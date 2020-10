Diretta Lakers Heat/ Streaming video tv: Finali NBA 2020 gara-5, match point LA

DIRETTA LAKERS HEAT: GARA DECISIVA?

Lakers Heat si gioca in diretta da Disney World, Orlando, con palla a due alle ore 3:00 della mattina italiana di sabato 10 ottobre. Siamo a gara-5 delle Finali NBA 2020, e Los Angeles ha il match point: avendo vinto il quarto episodio della serie ha idealmente ottenuto quella vittoria esterna (ininfluente qui, visto che siamo nella bolla e in campo neutro) che ha spezzato l’equilibrio e permesso ora di avere a disposizione tre gare per vincere il primo titolo da 10 anni a questa parte. Miami si è difesa con le unghie e i denti, ma non è riuscita a replicare la vittoria di gara-3: è tornato Bam Adebayo, Jimmy Butler ha sfiorato un’altra tripla doppia ma dall’altra parte lo ha fatto anche LeBron James (28 punti, 12 rimbalzi e 8 assist), Anthony Davis ha chiuso con 22 punti e 9 rimbalzi e poi c’è stato il supporting cast, soprattutto Kentavius Caldwell-Pope e Danny Green. Dunque, nella diretta di Lakers Heat per gara-5 possono succedere due cose: i gialloviola si laureeranno campioni NBA oppure Miami sarà in grado di allungare le NBA Finals 2020, rendendo ancora più complesso il cammino avversario e continuando a crederci. Tra poche ore avremo la nostra risposta, non resta che aspettare con trepidazione…

LAKERS HEAT IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Lakers Heat sarà trasmessa sui due canali della televisione satellitare, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport NBA: li trovate rispettivamente ai numeri 201 e 206, la telecronaca di gara-5 sarà affidata a Flavio Tranquillo con il commento tecnico di Davide Pessina. Gli abbonati all’emittente avranno poi la possibilità di seguire le Finali NBA 2020 anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; infine rimandiamo al sito www.nba.com per avere tutte le informazioni utili circa le statistiche dei giocatori sul parquet e il tabellino.

DIRETTA LAKERS HEAT: RISULTATI E CONTESTO

Lakers Heat ci presenta una situazione delle Finali NBA 2020 che vede Los Angeles avanti 3-1: LeBron James sa bene però che anche questo vantaggio non mette al sicuro i gialloviola. Fino al 2016 nessuno aveva mai rimontato da questo svantaggio nella serie finale, ma poi era arrivato lui che, insieme a Kyrie Irving, aveva portato i Cleveland Cavaliers alla clamorosa vittoria sui Golden State Warriors. Era stato il terzo titolo NBA per LeBron, dopo i due con Miami; questa notte potrebbe vincere il quarto con tre franchigie diverse, mentre per i Lakers si tratterebbe del primo a 10 anni di distanza. Non solo: Los Angeles ha festeggiato anche nel 2000, e dunque sarebbe un ottimo modo per mantenere aperta una curiosa tradizione statistica. Mai dormire sonni tranquilli tuttavia, perché i Miami Heat sono vivi: in gara-4 hanno lottato con le unghie e i denti lasciando intendere di poter sfruttare ogni singolo errore degli avversari e andare a vincere la partita prolungando la serie. In ogni caso stiamo assistendo a Finali NBA 2020 davvero belle, più combattute di quanto il pronostico potesse suggerire: speriamo che sia così anche per gara-5 di Lakers Heat…



