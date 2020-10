Diretta Lakers Heat/ Streaming video tv: nuovo match point per LA! Finali NBA 2020

DIRETTA LAKERS HEAT: È LA GARA DECISIVA?

Lakers Heat si gioca in diretta dalla bolla sanitaria a Disney World di Orlando, nella notte italiana tra domenica 11 e lunedì 12 ottobre 2020: palla a due fissata già alle ore 1.30, secondo il nostro fuso orario. Siamo dunque a gara 6 della Finali NBA 2020 e per Los Angeles è ancora occasione del match point: dopo aver fatto proprie gara 1, 2 e 4, per la formazione di Vogel è tempo di chiudere la partita e di non mettere a rischio un titolo che pareva sicuro alla vigilia delle Finals con una nuova rischiosissima gara 7. Nessuno in casa dei Lakers pare aver voglia di replicare quando occorso solo pochi giorni fa in gara 5: una sfida che è si è disputata punto a punto e dove i Lakers più volte hanno avuto l’occasione di chiudere la pratica, sprecando moltissimo. Pure in casa di Los Angeles vi è la consapevolezza di affrontare un avversario ancora una volta pronto a lottare con le unghie e con i denti per non lasciarsi scappare la possibilità di realizzare l’impresa e di giocarsi l’anello più avanti. Specie se poi sarà ancora una superserata per Jimmy Butler, che già in gara 5 ha messo a tabellino 35 punti e 12 rimbalzi. Staremo a vedere: di sicuro la diretta Lakers Heat, gara 6 delle Finali NBA 2020 di questa notte si annuncia infuocata.

Come sempre la diretta tv di Lakers Heat sarà trasmessa sui due canali della televisione satellitare, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport NBA: li trovate rispettivamente ai numeri 201 e 206, la telecronaca di gara 6 sarà affidata a Flavio Tranquillo con il commento tecnico di Davide Pessina. Gli abbonati all’emittente avranno poi la possibilità di seguire le Finali NBA 2020 anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; infine rimandiamo al sito www.nba.com per avere tutte le informazioni utili circa le statistiche dei giocatori sul parquet e il tabellino.

DIRETTA LAKERS HEAT: IL CONTESTO

Come abbiamo detto prima, con Lakers e Heat si gioca gara 6 delle Finali NBA 2020, sfida che per Los Angeles sarebbe un nuovo match point, dopo l’occasione sprecata già pochi giorni fa a gara 5. Vogel e i suoi però come detto, oggi devono farsi trovare pronti: per vincere quello che sarebbe il 17^ titolo della loro storia, gli oroviola non possono commettere gli stessi errori dei giorni scorsi. Dall’erroraccio al tiro di Green (e le polemiche roventi che ne sono conseguite sui social) alle tante occasioni sprecate a vantaggio degli Heat, che invece con un moto di orgoglio hanno regalato scintille in campo in gara 5: i Lakers devono ritrovare la freddezza che gli hanno permesso dei vincere agilmente le prime fise delle Finali NBA 2020. Di contro Miami di coach Spoelstra non perderà la speranza di fare il colpaccio: benché la squadra sarà ancora priva di un pezzo da novanta come Goran Dragic (alle prese con un problema al piede), pure gli Heat sono formazione che non va assolutamente sottovalutata, non di nuovo. Chissà però che succederà questa notte.



