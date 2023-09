DIRETTA/ Lask Linz Liverpool (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Europa League, 21 settembre 2023)

DIRETTA LASK LIVERPOOL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati alla diretta di Lask Liverpool, e allora possiamo dire che in questi anni è davvero incredibile vedere i Reds in Europa League. L’ultima partecipazione risaliva al 2015-2016, anno in cui Jurgen Klopp era subentrato in corsa: finale raggiunta e persa contro l’immancabile Siviglia, da quel momento il Liverpool è tornato in Champions League e in sette stagioni ha giocato tre finali, vincendo quella del 2019 nel derby contro il Tottenham. Nella storia, il club inglese detiene il record nazionale per maggior numero di vittorie in Coppa Uefa: ne ha tre in bacheca e sono quelle del 1973, 1976 e 2001.

Diretta/ Newcastle Liverpool (risultato finale 1-2): sorpasso in dieci con Nunez! (Premier, 27 agosto 2023)

Quest’ultima, grazie al contributo di Michael Owen che aveva vinto il Pallone d’Oro, un giovane dal futuro luminosissimo che poi purtroppo si è perso per strada. Oggi il Liverpool di Klopp è forse il grandissimo candidato alla vittoria dell’Europa League, ma bisognerà vedere quali saranno le motivazioni che lo porteranno ad affrontare il torneo; detto che superare il girone non dovrebbe certo essere un problema, noi adesso ci possiamo mettere comodi e lasciare che a parlare sia il campo, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando e quindi la diretta di Lask Liverpool può davvero cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Chelsea Liverpool streaming video tv: primo big match in Premier League (13 agosto 2023)

DIRETTA TV LASK LINZ LIVERPOOL STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lask Linz Liverpool sarà visibile sia su Sky che su DAZN come tutte le partite di UEFA Conference League della stagione 2023/2024. Naturalmente bisognerà essere dotati di abbonamento sia per l’emittente televisiva, più precisamente in questo caso al pacchetto Sport, sia al servizio streaming.

La diretta streaming di Lask Linz Liverpool verrà dunque trasmessa su Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer così come sull’applicazione di DAZN che oltre ai già citati sistemi di visualizzazione si aggiunge la possibilità di assistere all’evento su console.

Intelligenza artificiale nel calcio: sarà assistente di allenatori/ In Uk primi test

LASK LIVERPOOL: KLOPP TORNA IN EUROPA LEAGUE!

La diretta Lask Linz Liverpool, in programma giovedì 21 settembre alle ore 18:45, racconta di un incontro che potrebbe essere sulla carta un Davide contro Golia. Il Linz, per quanto abbia iniziato bene il campionato, se la dovrà vedere con una delle squadre per organico più forte del mondo. D’altro canto, come detto, la squadra austriaca è partita molto bene con 14 punti in 7 partite, dietro solo al Salisburgo e lo Sturm Graz.

Dall’altra parte però c’è sia il passato che il presente. Il Liverpool ha vinto sei Champions League e tre Coppa UEFA, un palmares che farebbe impallidire quasi chiunque. Ma non è questione solo di titoli vinti, ma anche di un presente sicuramente positivo per i Reds avendo battuto Bournemouth, Newcastle, Aston Villa e Wolves pareggiando solo all’esordio col Chelsea.

LASK LINZ LIVERPOOL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lask Linz Liverpool vedono gli austriaci giocare con il 3-4-3. In porta Lawal protetto pochi metri più avanti da Luckeneder, Ziereis e Andrade. Gli esterni saranno Flecker e Bello mentre Jovicic e Horvath agiranno in regia. Il tridente offensivo è composto da Ljubicic, Zulj e Havel.

La risposta di Klopp vede i Reds scender in campo col 4-3-3. Kelleher indosserà i guantoni, difesa a quattro formata da Gomez, Quansah, van Dijk e Tsimikas. Le mezzali saranno Elliott e Gravenberch mentre Endo sarà regista. In avanti Doak, Jota e Luis Diaz.

LASK LINZ (3-4-3): Lawal; Luckeneder, Ziereis, Andrade; Flecker, Jovicic, Horvath, Bello; Ljubicic, Zulj, Havel.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Quansah, van Dijk, Tsimikas; Elliott, Endo, Gravenberch; Doak, Diogo Jota, Luis Diaz.

LASK LINZ LIVERPOOL, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lask Linz Liverpool sono completamente dalla parte dei Reds. Gli inglesi sono infatti dati da bet365 a 1.33 contro il 7.50 attribuito agli austriaci. Più basso il pareggio che si trova a 5.75.

Il segno Gol è più basso del No Gol essendo rispettivamente a 1.80 e 1.95. Molta più differenza tra l’Over 2.5 (1.50) e Under 2.5 (2.62).











© RIPRODUZIONE RISERVATA