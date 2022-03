DIRETTA/ Lask Linz Slavia Praga video streaming tv: il belga Lawrence Visser arbitra

DIRETTA LASK LINZ SLAVIA PRAGA: L’ARBITRO

Lask Linz Slavia Praga sarà diretta questa sera per gli ottavi di finale di Conference League dall’arbitro belga Lawrence Visser, di conseguenza l’intera quaterna arbitrale arriverà dal Belgio. Al suo fianco ci saranno infatti i due guardalinee Rien Vanyzere e Thibaud Nijssen, mentre il quarto uomo sarà il signor Bram Van Driessche e ricordiamo che in Conference League non è per il momento prevista la presenza della VAR.

DIRETTA/ Rennes Leicester (risultato 1-0) video streaming tv: gol di Bourigeaud!

Andiamo però adesso a conoscere meglio il primo arbitro designato per Lask Linz Slavia Praga: il signor Lawrence Visser è nato il 18 dicembre 1989 a Lommel, ha debuttato nel massimo campionato della sua nazione nel 2014 e ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale FIFA con decorrenza dal 1° gennaio 2017. In stagione ha già diretto un incontro di Europa League e uno in Champions League, mentre per Lawrence Visser stasera sarà la seconda volta in Conference League dopo Paok Salonicco Midtjylland del 24 febbraio scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Feyenoord Partizan video streaming tv: Anthony Taylor sarà l'arbitro

DIRETTA LASK LINZ SLAVIA PRAGA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Lask Linz Slavia Praga non dovrebbe godere di una diretta tv, salvo variazioni di palinsesto: le partite di Conference League non sono trasmesse sui canali del nostro Paese e dunque non si potrà avere a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire l’andata degli ottavi di finale. Consigliamo ad ogni modo di avvalervi delle informazioni utili che arriveranno attraverso i social network, in particolar modo le pagine della Uefa che in maniera specifica trattano questa competizione. Su Sky Sport ci sarà però la possibilità di seguire la Diretta Gol con aggiornamenti in diretta dell’incontro.

DIRETTA/ Gent PAOK Salonicco video streaming tv: arbitrerà Daniel Siebert

OSPITI FAVORITI!

Lask Linz Slavia Praga, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 21.00 presso la NV Arena di Sankt Polten sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Il Lask Linz viene da uno spettacolare 6-0 a proprio favore contro il Tirol nella Bundesliga austriaca, ma la situazione sembra compromessa dopo il 4-1 incassato a Praga, che invita la formazione ceka ad affrontare questa trasferta con l’obiettivo di chiudere un discorso qualificazione ormai già avviato.

Lo Slavia ha pagato le fatiche europee perdendo in casa dello Slovan Liberec nell’ultimo impegno del campionato ceko, un ko di misura costato la vetta della classifica ai biancorossi, ora di nuovo staccati di 3 lunghezze dalla capolista Viktoria Plzen. Il poker dell’andata ha dimostrato però come lo Slavia Praga sia intenzionato a giocarsi la Conference fino in fondo dopo le buone performance nelle ultime stagioni delle Coppe europee.

PROBABILI FORMAZIONI LASK LINZ SLAVIA PRAGA

Le probabili formazioni della diretta Lask Linz Slavia Praga, match che andrà in scena alla NV Arena di Sankt Polten. Per il Lask Linz, Andreas Wieland schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Schlager; Potzmann, Boller,Wiesinger, Twardzik; Hong, Michorl; Gruber, Horvath, Goiginger; Schmidt. Risponderà lo Slavia Praga allenato da Jindrich Trpisovsky con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Mandous; Ousou, Holes, Kacharaba, Dorley; Traoré, Sevcik; Schranz, Lingr, Olayinka; Tecl.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lask Linz Slavia Praga, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lask Linz con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dello Slavia Praga, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.

© RIPRODUZIONE RISERVATA