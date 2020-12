Diretta Lask Tottenham/ Streaming video tv: Mourinho a Linz (Europa League)

DIRETTA LASK TOTTENHAM: GLI INGLESI NON POSSONO SBAGLIARE!

Lask Tottenham, in diretta dal Linzer Stadion di Linz (Austria), è in programma alle ore 18.55 di stasera, giovedì 3 dicembre 2020, e si gioca per la quinta giornata del girone J della Europa League 2020-2021. La diretta di Lask Tottenham sarà uno snodo fondamentale per entrambe le formazioni: i padroni di casa austriaci hanno 6 punti in classifica e inseguono il Tottenham e pure l’Anversa, appaiati al comando a quota 9 punti. Gli Spurs di José Mourinho hanno dunque l’occasione per chiudere tutto, ma un pareggio o a maggior ragione una vittoria del Lask riaprirebbero i giochi e garantirebbero grandi emozioni anche settimana prossima, in occasione dell’ultima giornata del girone. Sette giorni fa il Tottenham nella quarta giornata ha ottenuto una netta vittoria casalinga contro il fanalino di coda Ludogorets, mentre per il Lask Linz è arrivata una brutta sconfitta contro l’Anversa in casa propria, che ora rende molto difficile la situazione degli austriaci. Il Tottenham, capolista in Premier dopo il pareggio con il Chelsea, è logicamente favorito: potranno esserci delle sorprese?

DIRETTA LASK TOTTENHAM STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lask Tottenham sarà garantita agli abbonati alla televisione satellitare su Sky Sport Football (canale 203) e su Sky Sport HD (canale 253) o tramite Diretta Gol (canale 205 o canale 251), che garantisce immagini da tutti i campi di Europa League. Per quanto riguarda la diretta streaming video, essa sarà garantita tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione chiaramente solo degli abbonati a Sky.

PROBABILI FORMAZIONI LASK TOTTENHAM

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Lask Tottenham, per prima cosa ricordiamo che la squadra austriaca non avrà Trauner che è squalificato e poi Raguz, Filipovic e Grgic che invece sono infortunati, mentre nel Tottenham mancheranno Alderweireld e Lamela. Nel Lask in difesa ci sarà verosimilmente Andrade al posto di Trauner, inoltre il tecnico Thalhammer dovrebbe scegliere un undici a trazione anteriore per cercare l’impresa, con il tridente offensivo formato da Gruber, Karamoko e Eggenstein. Turnover invece per José Mourinho: in difesa ci saranno Sanchez e Tanganga, quest’ultimo tornato disponibile dopo il lungo infortunio, mentre il terzino destro Doherty si è ripreso dal Coronavirus e potrebbe partire titolare già stasera in Europa League. Davanti spazio a Vinicius, affiancato da Bale, Lucas Moura ed uno tra Alli e Lo Celso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Lask Tottenham in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti gli Spurs anche se si giocherà in Austria: il segno 2 infatti è proposto a 1,70, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo del Lask.



