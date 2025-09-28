Diretta Latina Altamura streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA LATINA ALTAMURA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Prendiamo la lavagna perché il momento dei numeri riguardo alla diretta di Latina Altamura, il nostro obiettivo è capire chi tra queste due compagini può avere il favore scientifico del pronostico, guardando i trend riusciremo anche a capire chi tra queste due offrirà più spettacolo sul rettangolo verde. Il Latina si presenta con numeri altalenanti: xG medio di 1.10, cinque tiri nello specchio e una percentuale di realizzazione del 12%. L’Altamura, invece, ha valori leggermente superiori (xG 1.20, sei tiri nello specchio e 14% di efficacia).

Dal punto di vista atletico i nerazzurri fanno più fatica (108 km percorsi), mentre i pugliesi spiccano per intensità (112 km). Sui piazzati regna l’equilibrio: entrambi guadagnano in media quattro corner a partita. Statistiche che raccontano di una sfida equilibrata, con il Latina che proverà a sfruttare il fattore campo e l’Altamura pronto a rispondere con corsa e solidità difensiva. Adesso via al commento live della diretta di Latina Altamura, il fischio di inizio sta per arrivare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

COME SEGUIRE LA DIRETTA LATINA ALTAMURA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Latina Altamura viene fornita come di consueto dai canali di Sky Sport, mentre per la diretta streaming video dovrete andare sulla piattaforma Now Tv.

LATINA ALTAMURA: PUGLIESI NEL LIMBO!

La diretta Latina Altamura arriva ad animare questa domenica 28 settembre, con calcio d’inizio alle ore 17:30 per una partita valida per la settima giornata nel girone C di Serie C 2025-2026. Il contesto è simile per le due squadre: siamo a ridosso della zona playoff con la necessità di guardarsi le spalle.

Questo almeno per il momento, perché abbiamo appena cominciato; in ogni caso il Latina, che non vinceva dalla prima giornata, nel turno infrasettimanale è tornato a festeggiare i tre punti e lo ha fatto in bello stile, piazzando un 2-0 sul campo della Cavese ed effettuando il sorpasso in classifica sullo stesso Altamura.

Il quale dal canto suo ha pareggiato le ultime tre partite: avendo giocato contro Trapani e Monopoli nell’ultima settimana si può dire che i pugliesi abbiano comunque raccolto buoni risultati, ma la vittoria manca dal 7 settembre e, molto curiosamente, era arrivata proprio contro la Cavese.

Ci lanciamo verso la diretta Latina Altamura sapendo che potrebbe trattarsi di una partita molto delicata e decisamente importante in termini di punti, speriamo solo di poter parlare di 90 minuti entusiasmanti e nel frattempo lasciamoci trasportare dal tema delle scelte da parte degli allenatori, valutando insieme le probabili formazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LATINA ALTAMURA

Sarà una squadra pontina senza Parigi quella che giocherà la diretta Latina Altamura: Alessandro Bruno dovrebbe puntare su Fasan che tra l’altro mercoledì ha segnato entrando dalla panchina, con lui in attacco dovrebbe esserci Ekuban mentre nel centrocampo a tre cercano spazio sia Quieto che Pellitteri, che potrebbero sostituire De Ciancio e Ciko con la conferma di Riccardi. Si vedrà perché le alternative non mancano; anche in difesa dove Bernardo Calabrese è in ballottaggio con Parodi, poi Dutu e Marenco a protezione del portiere Mastrantonio.

L’Altamura di Devis Mangia risponde con un 3-4-2-1 nel quale Lepore fa ancora il braccetto difensivo in compagnia di Fabrizio Poli – che torna titolare – e Silletti, in porta va Antonino Viola mentre sulle fasce laterali Grande e Nicolao (oppure Ortisi, autore del gol al Veneziani); Nazzaro e Crimini rischiano sulla pressione di Dipinto e Daniele Franco, c’è anche Mogentalte per la zona di mezzo, davanti invece Rosafio e Florio sono confermati per la trequarti e allo stesso modo dovrebbe giocare anche Curcio, che nella trasferta del Francioni dovrebbe ancora una volta prendersi la maglia di prima punta tattica.

PRONOSTICO E QUOTE LATINA ALTAMURA

Leggiamo brevemente le quote che l’agenzia Snai fornisce sulla diretta Latina Altamura, sono interessanti perché propongono uno scenario equilibrato in cui i pontini, per la cui vittoria il segno 1 prevede una vincita da 2,25 la giocata, sono leggermente in vantaggio rispetto ai pugliesi, il cui successo (segno 2) vi farebbe guadagnare 2,95 volte quanto messo sul piatto. Con il pareggio, regolato dal segno X, la quota emessa dal bookmaker in questione è di 3,05 volte la posta in palio.