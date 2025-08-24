Analisi della diretta Latina Atalanta U23, presentazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

DIRETTA LATINA ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): INIZIO PRIMO TEMPO

Al via la stagione di Latina e Atalanta in campionato. Padroni di casa con Mastrantonio; Parodi, Calabrese, Marenco; Ercolano, Ciko, De Ciancio, Porro; Pannitteri, Ekuban, Quieto. Ospiti con Pardel; Guerini, Obrić, Navarro; Idele, Pounga, Panada, Ghislandi; De Nipoti, Vavassori; Cissè.

Grande occasione per il Latina con l’azione che parte sulla fascia sinistra da parte di Porro. Cross in mezzo e colpo di testa da parte di Ciko. Idele pesca in mezzo il compagno Ghislandi. Palla direttamente tra le braccia di Mastrantonio. Si fa vedere anche la formazione ospite. (Marco Genduso)

DIRETTA LATINA ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Latina Atalanta U23 sarà la prima in assoluto tra le due formazioni, quindi vi presentiamo un confronto a livello economico tra le due compagini. Lo storico club dal cuore pontino, presenta una rosa valutata complessivamente attorno ai 3,4 milioni di euro. È una squadra dalla fisionomia chiara: circa 25 elementi, con un’età media poco sotto i 24 anni e un radicamento locale evidente, testimoniato anche da una bassa presenza di stranieri (circa il 12%). È chiaro che la linea guida del club segua logiche sostenibili, puntando sulla valorizzazione dei giovani e su scelte economiche conservative.

Di contro, la Atalanta U23 emerge come un caso a sé nel panorama della Serie C. La squadra B degli orobici detiene un valore complessivo della rosa quasi dieci volte superiore, oltre i 23 milioni di euro. La rosa è più ampia, più giovane (media di circa 21 anni) e con una percentuale di stranieri ben più alta (circa il 22%). È un’organizzazione molto strutturata, pensata per essere un trampolino di lancio per talenti di futuro, con risorse investite e capacità attrattive ben superiori. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Latina Atalanta U23, dove vedere la partita

La diretta Latina Atalanta U23 sarà giocata alle 18.00 allo Stadio Domenico Francioni ma per gli interessanti che non potranno essere presenti alla struttura sarà trasmessa anche sulle reti Sky Sport dove grazie ad un abbonamento si potrà seguire sul canale Sky Sport (canale 254) come unico evento o su Sky Sport Calcio con la Diretta Gol, ma anche in streaming su SkyGo o NowTv.

Diretta Latina Atalanta U23, esordio nel girone C per i bergamaschi

Nel pomeriggio di oggi, 24 agosto 2025, si aprirà la stagione del girone C di Serie C con una tripla sfida tra cui spicca la diretta Latina Atalanta U23 che mette di fronte due squadre che vogliono essere protagoniste quest’anno dopo due stagioni molto diverse, i laziali infatti nella scorsa edizione hanno rischiato più volte la retrocessione nonostante avessero una squadra di tutto rispetto con cui quest’anno vogliono essere protagonisti, come dimostrato nella vittoria 1-0 contro il Gubbio nel primo turno di Coppa Italia Serie C.

Per quanto riguarda i bergamaschi invece si tratta della prima partite nel nuovo girone dove però vogliono raggiungere lo stesso obiettivo della passata stagione, ovvero la qualificazione per i playoff dove sono riusciti ad andare avanti il più possibile, e la volontà di fare bene si è già vista nella partita di Coppa Italia Serie C dove hanno vinto 1-4 sul campo della Giana Erminio.

Diretta Latina Atalanta U23, probabili formazioni

Per la diretta Latina Atalanta U23 le formazioni in campo ricalcheranno quelle viste nella passata stagione, al netto dei cambiamenti della rosa a cui le due squadre sono andate incontro in questa estate, possiamo quindi ipotizzare che Alessandro Bruno schiererà i suoi con un 5-4-1 con Mastrantonio in porta, Porro, Marenco, Parodi, Calabrese e Pace in difesa, Pannitteri, De Ciancio, Scravaglieri e Quieto a centrocampo e Ekuban in attacco.

Salvatore Bocchetti invece si dovrebbe affidare al suo 3-4-2-1 in cui avranno spazio Pardel tra i pali, Guerini, Obric e Navarro come i tre difensori centrali, Bergonzi e Ghislandi sulle fasce con Pounga e Panada in mezzo al campo, Cissé unica punta supportato alle spalle da Vavassori e De Nipoti.

Diretta Latina Atalanta U23, pronostico finale

Nella diretta Latina Atalanta U23 la squadra ospite parte coi favori del pronostico visto il percorso che è riuscita a fare nella passata stagione che li ha visti raggiungere le fasi finali dei playoff a differenza della squadra di casa che fino all’ultima giornata ha lottato per non rientrare nella lotta playout. La partenza del bomber dei bergamaschi però lascia qualche dubbio nell’efficacia dell’attacco della squadra lombarda che però ha già dimostrato di non aver perso quella sua spinta verso l’attacco che la ha caratterizzata anche nella stagione precedente.