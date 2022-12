Diretta/ Latina Audace Cerignola, streaming video tv: scontro diretto (Serie C)

DIRETTA LATINA AUDACE CERIGNOLA: PUNTI PESANTI!

Latina Audace Cerignola, in diretta domenica 11 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie C. Scontro diretto in zona playoff tra due squadre che hanno condotto un’ottima prima parte di stagione e che non hanno voglia di fermarsi qui.

DIRETTA/ Audace Cerignola Crotone (risultato finale 0-1): decide Awua nella ripresa!

Il Latina è decimo in classifica con 21 punti, frutto di cinque vittorie, sei pareggi e sei sconfitte. Nerazzurri reduci da due pareggi di fila: 0-0 con il Monopoli e 0-0 con la Gelbison. L’Audace Cerignola, invece, è sesto a quota 24 punti, raccolti grazie a sei vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. Pugliesi reduci dal ko per 0-1 contro il Crotone.

Diretta/ Gelbison Latina (risultato finale 0-0): pari giusto, ma che errore al 93'...

LATINA AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Audace Cerignola non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Latina Audace Cerignola sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Potenza Audace Cerignola (risultato finale 0-0) streaming: salva Saracco

PROBABILI FORMAZIONI LATINA AUDACE CERIGNOLA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta Latina Audace Cerignola. Iniziamo la nostra analisi dalla formazione pontina, in campo con il 3-5-2: Tonti, De Santis, Giorgini, Cortinovis, Sannipoli, Bordin, Di Livio, Riccardi, Carrissoni, Fabrizi, Carletti. Passiamo adesso ai pugliesi, che optano per lo stesso modulo: Saracco, Gonnelli, Ligi, Bianco, Russo, Coccia, Miguel Angel, Tascone, Achik, Malcore, Neglia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Latina Audace Cerignola sorridono lievemente alla formazione di casa. Andiamo a conoscere l’1-X-2 attraverso le quotazioni di Goldbet: la vittoria del Latina è a 2,35, il pareggio è a 3,05, mentre il successo dell’Audace Cerignola paga 3,00. Si profila una gara molto tattica e priva di grosse emozioni: Under 2,5 a 1,54 e Over 2,5 a 2,30. Poi Gol e No Gol rispettivamente a 1,94 e 1,76.

© RIPRODUZIONE RISERVATA