Serie C, Diretta Latina Audace Cerignola, streaming video tv: le due squadre militano a metà classifica, contesi tra il sogno e l'incubo (30 novembre 2025)

DIRETTA LATINA AUDACE CERIGNOLA, PUGLIESI IN TRASFERTA

Reduci da due risultati opposti in Coppa Italia Serie C, le squadre protagoniste della diretta Latina Audace Cerignola si sfideranno in campionato questa domenica 30 novembre 2025 alle ore 20:30 presso lo stadio Domenico Francioni.

Il Latina ha invertito il trend negativo grazie alla vittoria ai rigori contro l’Arezzo di Coppa. In campionato però l’andazzo è diverso e lo testimoniano le tre sconfitte consecutive rimediate contro Siracusa e Catania in trasferta e Cosenza in casa.

D’altro canto l’Audace Cerignola, che stava andando bene in campionato grazie ai successi consecutivi contro Sorrento, Giugliano e Crotone, si è dovuta fermare in Coppa a causa del 4-2 incassato con il Potenza al Viviani.

DOVE VEDERE DIRETTA LATINA AUDACE CERIGNOLA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Latina Audace Cerignola potrete farlo attraverso l’abbonamento a Sky. Questo vi permetterà anche di guardarla su Sky Go in diretta streaming.

LE PROBABILI FORMAZIONI LATINA AUDACE CERIGNOLA

Il Latina si metterà in campo con l’assetto tattico 3-5-2 con Basti in porta, difeso da Parodi, Marenco e Calabrese. A centrocampo ecco Ercolano con De Ciancio, Hergheligiu da regista, Riccardi e Porro. Davanti Parigi e Di Giovannatonio.

L’Audace Cerignola si schiererà con lo stesso modulo: tra i pali Iliev, protetto da Gasbarro, Martinelli e Todisco. Agiranno da esterni Parlato e Russo con Paolucci, Cretella e Vitale in mediana. Gambale affiancherà D’Orazio in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LATINA AUDACE CERIGNOLA

Chi parte favorito secondo le quote? I boomakers indicano gli ospiti dell’Audace Cerignola a 2.35 mentre il Latina e il pareggio rispettivamente a 2.90 e 3.05. Gol a 1.90, No Gol a 1.73.

