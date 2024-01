Diretta/ Latina Avellino (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie C, 6 gennaio 2024)

DIRETTA LATINA AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Latina Avellino presenta due formazioni che si ritrovano rispettivamente al nono e quarto posto in classifica con 27 e 34 punti. Partendo dai padroni di casa, sono 23 i gol fatti mentre 22 quelli subiti. I punti sono 27 e grande merito va dato all’attaccante Ferdinando Mastroianni, autore di 5 reti. La formazione nerazzurra si ritrova al nono posto con il sogno play off sempre più alla portata. Irpini che si ritrovano al quarto posto con 34 punti collezionati in 19 gare giocate di campionato.

Il secondo posto è vicino più che mai con soltanto due squadre davanti e un punto a separarle. Una vittoria oggi potrebbe significare balzare al secondo posto nella misura in cui Casertana e Picerno non dovessero fare bottino pieno. Con 12 reti subite, la formazione allenata da Michele pazienza risulta essere la seconda difesa meno battuta del campionato. Nel reti realizzate sono invece 24 con grande merito che va dato a Gori, autore di 7 gol ma a secco ormai dal 12 novembre. (Marco Genduso)

LATINA AVELLINO DOVE VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta di Latina Avellino sarà disponibile per la visione per tutti gli abbonati a Sky, la tv satellitare infatti detiene i diritti per questa stagione di Serie C, la partita sarà trasmessa sui canali sportivi dal 200 in poi. Per chi preferisse invece un abbonamento online, sappiate che la piattaforma di NowTv include con il pacchetto calcio tutte le partite di Serie C tra cui questa.

TESTA A TESTA

La diretta di Latina Avellino si appresta a cominciare, una sfida fondamentale e ricca di storia. Il primo incontro documentato tra le due squadre risale al 1953, culminato in una vittoria per 2-3 del Latina al Partenio Lombardi, con Mercatali che realizzò una doppietta e Orsini a siglare il gol decisivo. Gli scontri tra le due squadre sono poi proseguiti nel corso degli anni, con momenti significativi come il 1969, quando il Latina vinse 1-0 grazie a Crociara al Francioni. Nel 2010, Tortolano e Polani contribuirono alla vittoria del Latina al Francioni, mentre Giannusa firmò il gol vincente al ritorno.

La stagione 2013-14 segnò l’inizio degli incontri tra Latina e Avellino in Serie B, con due pareggi 1-1, con le firme di Negro e Cottafava. Nella stagione successiva, il Latina si impose con un 3-0 al Francioni grazie a Boakye, Mariga e Scaglia. Nel 2016, l’Avellino vinse 3-1 all’andata, ma il Latina rispose con un convincente 3-0 al Francioni. Nella stagione 2017-18, un pareggio a reti bianche precedette la vittoria 2-1 dell’Avellino al Partenio Lombardi, segnando l’ultima partita del Latina in Serie B. Nel 2018-19, il ritorno agli incontri tra dilettanti vide un pareggio e una sconfitta per il Latina. (agg. Gianmarco Mannara)

IRPINI FAVORITI!

La diretta di Latina Avellino che si svolgerà oggi, 6 gennaio alle ore 16,15, presso lo stadio Francioni nell’Agro Pontino promette uno scontro avvincente tra due squadre determinate a mantenere il loro posizionamento in zona playoffs fino alla fine della stagione. Entrambe le squadre sono consapevoli dell’importanza di questo match e dell’eventuale impatto che potrebbe avere nelle fasi ad eliminazione diretta. L’Avellino, attualmente con qualche punto di vantaggio rispetto al Latina, mira a consolidare la sua posizione in classifica. Una vittoria nel pomeriggio potrebbe consentire alla squadra di guadagnare il secondo posto, a patto che altri risultati nelle partite in corso favoriscano tale avanzamento. Questo scenario rappresenterebbe un notevole passo avanti per l’Avellino, posizionandola in rilievo nella lotta per la promozione.

Dall’altro lato, una vittoria del Latina contribuirebbe a ridurre il divario di punti rispetto alle squadre di vertice, rendendo i playoffs più accessibili nel primo turno. La squadra di casa cercherà di sfruttare il vantaggio del terreno amico per ottenere i tre punti e accorciare le distanze dalla vetta della classifica. In questo contesto, la partita assume un’importanza strategica per entrambe le squadre, con l’obiettivo comune di assicurarsi un posizionamento vantaggioso per il prosieguo della stagione. I tifosi possono aspettarsi un confronto avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per ottenere la vittoria.

LATINA AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta di Latina Avellino, è probabile che assisteremo a un’affascinante sfida tra due formazioni determinate e con caratteristiche tattiche ben definite. Il Latina, schierato con il 4-4-2, ha dimostrato solidità soprattutto in fase offensiva, dove il duo d’attacco guidato da Mastroianni si è distinto nel concretizzare anche le poche occasioni a disposizione. La difesa della squadra di casa è un punto di forza, con un Rocchi che nell’ultima partita ha anche contribuito con un gol. Dall’altro lato, l’Avellino fa della difesa il suo principale punto di forza, adottando un modulo 3-5-2 che si trasforma spesso in un 5-3-2 in fase di non possesso. Questa organizzazione permette alla squadra di subire pochi gol, grazie al solido trio difensivo composto da Cancellotti, Cionek e Rigione. L’arma letale dell’Avellino è il contropiede, sfruttato con efficacia grazie alle doti realizzative di giocatori come Sgarbi.

Entrambe le squadre si presenteranno sul campo con l’obiettivo di ottenere i tre punti, considerando l’importanza strategica della partita per il posizionamento in classifica. Il Latina cercherà di sfruttare il terreno amico e il suo solido assetto difensivo per mettere pressione all’Avellino, mentre quest’ultima si affiderà alla sua difesa impenetrabile e alle rapide ripartenze per mettere in difficoltà il Latina. La diretta di Latina Avellino si prospetta quindi come uno degli incontri più interessanti del campionato, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi stagionali.

LATINA AVELLINO, LE QUOTE

Per chi volesse tentare l’azzardo in questa diretta di Latina Avellino, ecco le migliori quote della partita: il Latina parte sfavorito e il segno 1 viene dato a 1,90 su Eurobet, mentre il pareggio ha una quota maggiorata pari al 2,4 alla Snai. La vittoria dell’Avellino invece viene data a 1,75 alla Goldbet.











